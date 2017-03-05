14:46, 23 Nisan 2017 Pazar

Netanyahu'dan 'Filistinli mahkumlara yardÄ±m kesilsin' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'a, "Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara ve Ä°srail askerlerinin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Filistinlilerin ailelerine maddi yardÄ±mÄ± kesmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Netanyahu haftalÄ±k kabine toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Filistin yÃ¶netiminin, hapisteki terÃ¶ristlere ve suÃ§ iÅŸlerken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristlerin yakÄ±nlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± maddi yardÄ±mÄ± kesmesi gerektiÄŸini bu hafta sonu aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koydum. Ä°srailli sivilleri Ã¶ldÃ¼ren katilleri finanse edip onlarÄ± yÃ¼celtirken aynÄ± zamanda Ä°srail ile barÄ±ÅŸ iÃ§inde olamazsÄ±nÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Netanyahu, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilerin geÃ§en hafta baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± toplu aÃ§lÄ±k grevi konusunda ise "uluslararasÄ± hukuka uygun, sorumlu ve kararlÄ± bir politika izlediklerini" Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in geÃ§en hafta pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Ä°srail 1967'den bu yana uluslararasÄ± hukuku ihlal ederek DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'yÄ± iÅŸgal altÄ±nda tutuyor.