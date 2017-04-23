Afganistan'da Taliban'Ä±n sÃ¶zde gÃ¶lge valisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban'Ä±n Tahar vilayeti sÃ¶zde gÃ¶lge valisi Qari Tayib'Ä±n NATO hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Afganistan'daki NATO birliklerinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, NATO bÃ¼nyesinde gÃ¶rev yapan ABD kuvvetlerine ait uÃ§aÄŸÄ±n, Kunduz'un DaÅŸti ArÃ§i ilÃ§esindeki Taliban mevzilerini bombaladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Taliban'Ä±n Tahar vilayeti iÃ§in belirlediÄŸi sÃ¶zde gÃ¶lge vali Qari Tayib'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca 8 diÄŸer Taliban militanÄ±nÄ±n da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki ABD birliklerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± planlarÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen Qari Tayib'in 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana takipte olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.
SaldÄ±rÄ±da sivillerin zarar gÃ¶rmediÄŸi vurgulandÄ±.
Taliban'dan henÃ¼z konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Baglan gÃ¶lge valisi Mevlevi Lal yaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶nce dÃ¼zenlenen operasyonda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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