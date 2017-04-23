15:18, 23 Nisan 2017 Pazar

Fransa'daki seÃ§imlere katÄ±lÄ±m yÃ¼zde 28





Fransa'da bugÃ¼n yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imine saat 12.00 itibarÄ±yla katÄ±lÄ±m yÃ¼zde 28,54

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turu iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na giden seÃ§menlerin oranÄ±nÄ±n saat 12.00 itibarÄ±yla yÃ¼zde 28,54 olduÄŸu bildirildi. Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yerel saatle bazÄ± bÃ¶lgelerde 07.00, bazÄ± yerlerde ise 08.00'de baÅŸlayan oy kullanma iÅŸleminde oyunu veren seÃ§menlerin Ã¶ÄŸle saatleri itibarÄ±yla yÃ¼zdesi aÃ§Ä±klandÄ±. Buna gÃ¶re saat 12.00 itibarÄ±yla seÃ§menlerin yÃ¼zde 28,54'Ã¼ sandÄ±ÄŸa gitti. Bu oran beÅŸ yÄ±l Ã¶nceki cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunda yÃ¼zde 28,29'du. Toplam 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk tur oylamasÄ±nda Fransa'nÄ±n ana kara topraklarÄ±nda 45,67 milyon seÃ§menden oylarÄ±nÄ± kullanmak isteyenler saat 20.00'ye (TSÄ° 21.00) kadar oy kullanabilecekler. GeniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda 69 bin 245 seÃ§im merkezinde gerÃ§ekleÅŸen oy kullanma iÅŸleminde 50 bin polis ve jandarmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra 7 bin asker gÃ¶rev yapÄ±yor. AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketleri, sandÄ±klarÄ±n kapanmasÄ±ndan itibaren seÃ§imin tahmini sonuÃ§larÄ±nÄ± vermeye baÅŸlayabilecek.

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