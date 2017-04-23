15:36, 23 Nisan 2017 Pazar

Gazze'deki elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± iÃ§in gÃ¶steri





Filistinli MÃ¼lteciler Halk Komitesi KoordinatÃ¶rÃ¼ Saidi, "MÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸanan elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan UNRWA sorumludur. Bu krizin bir an Ã¶nce sona ermesini istiyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu'nun (UNRWA) destek faaliyetlerini artÄ±rmasÄ± talebiyle Gazze'de gÃ¶steri dÃ¼zenlendi. Filistinli MÃ¼lteciler Halk Komitesinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla kentteki UNRWA binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan gÃ¶stericiler, "Elektrik bizim de hakkÄ±mÄ±z", "UNRWA'dan mÃ¼ltecilerin taleplerine karÅŸÄ±lÄ±k vermesini istiyoruz", "Neden bizim evlerimiz karanlÄ±k UNRWA ise aydÄ±nlÄ±k" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±. Komite KoordinatÃ¶rÃ¼ Halil es-Saidi, gÃ¶steride yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸanan elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan UNRWA sorumludur. Bu krizin bir an Ã¶nce sona ermesini istiyoruz." dedi. Saidi, elektrik kesintisi nedeniyle hastane gibi yerlerde ortaya Ã§Ä±kacak sorunlardan da UNRWA'nÄ±n sorumlu olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, BM kuruluÅŸunu Filistinli mÃ¼ltecilere karÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu, akaryakÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle bÃ¶lgedeki tek elektrik santralinde Ã¼retimin geÃ§en hafta durduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylece bÃ¶lgedeki elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± iyice bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin ihtiyacÄ± olan yaklaÅŸÄ±k 400 megavat elektriÄŸin ÅŸu an yalnÄ±zca 152 megavatÄ± karÅŸÄ±lanabiliyor. Ä°srail tarafÄ±ndan 120, MÄ±sÄ±r'dan 32 megavat elektrik saÄŸlanÄ±rken Gazze'deki santralden 60 megavat elektrik elde edilebiliyordu.

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