15:52, 23 Nisan 2017 Pazar

Suudi Arabistan'da kesintilerin iptali halkÄ± sevindirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz tarafÄ±ndan imzalanan, aralarÄ±nda Ã¼lkenin Ä°stihbarat BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± ve bazÄ± bakanlarÄ±n gÃ¶revlerinden alÄ±narak, yerlerine yeni atamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 40'tan fazla kraliyet kararnamesi yayÄ±mladÄ±.

GeÃ§en yÄ±l EylÃ¼l ayÄ±nda ekonomik kriz nedeniyle iptal edilen 51 maddelik sosyal hak ve ek Ã¶demelerin kraliyet kararnamesiyle tekrar geri getirilmesi halk tarafÄ±ndan sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±.

AlÄ±nan Ekonomik kararlar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ekonomi uzmanÄ± Muhammed el-Amran, geÃ§en yÄ±l 35 - 40 dolar seviyesine dÃ¼ÅŸen petrolÃ¼n varil fiyatÄ±nÄ±n 55 - 60 dolar seviyesine yÃ¼kseldiÄŸini, bu nedenle hÃ¼kÃ¼metin piyasalarda yaÅŸanan durgunluÄŸun giderilmesini hedefleyerek sÃ¶z konusu kararlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

AlÄ±nan kararlar ile piyasaya nakit giriÅŸinin saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m sektÃ¶rlerde yaÅŸanan durgunluÄŸun atlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Amran, 2030 hedeflerine ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in alÄ±nan tedbirlere devam edileceÄŸini ve ekonomik kararlarÄ±n piyasayÄ± daha fazla canlandÄ±rarak olumlu sonuÃ§lar meydana getireceÄŸini dile getirdi.

AlÄ±nan kararla Kral Selman'Ä±n ailesini devlet kademelerinde yerleÅŸtirdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kral ailesinden, 32 yaÅŸÄ±ndaki Emir Halid bin Selman Suudi Arabistan'Ä±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine, Emir Abdulaziz bin Selman Enerjiden Sorumlu Devlet BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Savunma BakanÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± olan ve Koalisyon sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten TuÄŸgeneral Ahmed Hasan Asiri, gÃ¶rev sÃ¼resi dolan Ä°stihbarat BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±.

Suudi Arabistan'da terÃ¶rle mÃ¼cadeleden sorumlu Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± ve Birinci Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'ten baÄŸÄ±msÄ±z olarak Kraliyet divanÄ±na doÄŸrudan baÄŸlantÄ±lÄ± GÃ¼venlik Konseyinin kurulmasÄ± ve baÅŸkanlÄ±ÄŸa dÄ±ÅŸarÄ±dan bir kiÅŸi olan Muhammed Gafili'nin getirilmesi, Ã¼lkenin iÃ§ siyasetinde yaÅŸanan deÄŸiÅŸimleri ortaya koydu.

Ãœst dÃ¼zey gÃ¶rev deÄŸiÅŸikliklerinin bir diÄŸeri olan Kara Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini iÃ§ siyasi dengeler dÄ±ÅŸÄ±nda Yemen'de Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ±na karÅŸÄ± 26 Mart 2015'ten beri hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerine destek amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu ifade edildi.

GÃ¶revden alÄ±narak hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Sosyal Ä°ÅŸler BakanÄ± Halid bin Abdullah'Ä±n bir sÃ¼re Ã¶nce ilkokul mezunu oÄŸlunu net 21 bin riyal (5 bin 600 dolar) gibi bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸe almasÄ±yla ilgili sosyal medyada yayÄ±nlanan belge sonucunda gÃ¼ndem olmuÅŸtu. Suudi Arabistan'Ä±n 'Nezahe' adlÄ± devlet inceleme kurulunun bakan hakkÄ±nda gerekli incelemeyi yaparak kraliyet divanÄ±na sunmasÄ± ardÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Kraliyet divanÄ±, dÃ¼n gece alÄ±nan yeni kararname ile Yemen'de Husilere yÃ¶nelik savaÅŸta aktif gÃ¶rev yapan askeri ve gÃ¼venlik personeline iki maaÅŸ ikramiye Ã¶denmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.