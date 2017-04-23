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16:44, 23 Nisan 2017 Pazar
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16:14, 23 Nisan 2017 Pazar

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TUS ve STS TÄ±p DoktorluÄŸu SÄ±navÄ± cevaplarÄ± yayÄ±nlandÄ±
TUS ve STS TÄ±p DoktorluÄŸu SÄ±navÄ± cevaplarÄ± yayÄ±nlandÄ±

TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2017 TUS ilkbahar dÃ¶nemi) ve TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ±nÄ±n temel soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± ve cevap anahtarÄ± yayÄ±mlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2017 TUS ilkbahar dÃ¶nemi) ve TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ±'nÄ±n (2017-STS TÄ±p DoktorluÄŸu ilkbahar dÃ¶nemi) temel soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± ve cevap anahtarÄ± yayÄ±mlandÄ±.

Ã–SYM'nin internet sitesindeki duyuruya gÃ¶re, TUS ve STS TÄ±p DoktorluÄŸu ilkbahar dÃ¶nemi sÄ±navlarÄ±nÄ±n temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. SÄ±nava baÅŸvuran adaylar 10 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã–SYM'nin https://ais.osym.gov.tr Â adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile sorularÄ±n tamamÄ±na eriÅŸebilecek. TUS ve STS TÄ±p DoktorluÄŸu sorularÄ±, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamÄ±nda eser niteliÄŸindedir ve telif haklarÄ± Ã–SYM'ye aittir. Ã–SYM'nin yazÄ±lÄ± izni olmadan hiÃ§bir ÅŸekilde Ã§oÄŸaltÄ±lamayacak, daÄŸÄ±tÄ±lamayacak ve yayÄ±nlanamayacak.

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