16:29, 23 Nisan 2017 Pazar

DiyarbakÄ±r'da tarihi kÃ¶prÃ¼de uÃ§urtma ÅŸenliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde, tarihi OngÃ¶zlÃ¼ KÃ¶prÃ¼'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla uÃ§urtma ÅŸenliÄŸi dÃ¼zenlendi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname (KHK) kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Sur Belediyesi ile DiyarbakÄ±r Devlet Tiyatrosunca dÃ¼zenlenen ÅŸenliÄŸe katÄ±lan 400 Ã§ocuk ile ebeveynleri ve Ã¶ÄŸretmenler uÃ§urtma uÃ§urmanÄ±n keyfini yaÅŸadÄ±.

DiyarbakÄ±r Devlet Tiyatrosu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gonca CoÅŸkun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, her yÄ±l farklÄ± etkinlikler dÃ¼zenlediklerini belirtti.

UÃ§urtma ÅŸenliÄŸine katkÄ± saÄŸlayan Sur Belediyesine teÅŸekkÃ¼r eden CoÅŸkun, "ÅženliÄŸe katÄ±lan Ã§ocuklara pamuk ÅŸeker, meyve suyu, ÅŸapka ve balon hediye ettik. DÃ¼zenlediÄŸimiz organizasyona talep Ã§ok fazla oldu. 400 Ã§ocuÄŸa uÃ§urtma hediye ettik. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l sayÄ±yÄ± daha da artÄ±rmayÄ± hedefliyoruz." dedi.

Ã–ÄŸretmen Sema Erbilim de Ã¶ÄŸrencileriyle uÃ§urtma uÃ§urmaya geldiklerini ifade ederek "Ã‡ocuklar Ã§ok ÅŸanslÄ±lar. Bizim yaÅŸa gelmeden uÃ§urtma uÃ§urma imkanlarÄ± oldu. Ã‡ok gÃ¼zel bir etkinlik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ã‡iÄŸdem Erbilim de Ã§ok eÄŸlenceli bir gÃ¼n geÃ§irdiÄŸini dile getirerek, uÃ§urtma uÃ§urmayÄ± Ã§ok sevdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ki Ã§ocuÄŸuyla ÅŸenliÄŸe katÄ±lan Samet Ã–nen de ÅŸenliÄŸi dÃ¼zenleyenlere teÅŸekkÃ¼r etti.

Ã–te yandan DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin organize ettiÄŸi "BarÄ±ÅŸcan ve Bizim Ã‡ocuklar" etkinliÄŸi de BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezinde yapÄ±ldÄ±.