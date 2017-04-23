DiyarbakÄ±r'da tarihi kÃ¶prÃ¼de uÃ§urtma ÅŸenliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde, tarihi OngÃ¶zlÃ¼ KÃ¶prÃ¼'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla uÃ§urtma ÅŸenliÄŸi dÃ¼zenlendi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname (KHK) kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Sur Belediyesi ile DiyarbakÄ±r Devlet Tiyatrosunca dÃ¼zenlenen ÅŸenliÄŸe katÄ±lan 400 Ã§ocuk ile ebeveynleri ve Ã¶ÄŸretmenler uÃ§urtma uÃ§urmanÄ±n keyfini yaÅŸadÄ±.
DiyarbakÄ±r Devlet Tiyatrosu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gonca CoÅŸkun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, her yÄ±l farklÄ± etkinlikler dÃ¼zenlediklerini belirtti.
UÃ§urtma ÅŸenliÄŸine katkÄ± saÄŸlayan Sur Belediyesine teÅŸekkÃ¼r eden CoÅŸkun, "ÅženliÄŸe katÄ±lan Ã§ocuklara pamuk ÅŸeker, meyve suyu, ÅŸapka ve balon hediye ettik. DÃ¼zenlediÄŸimiz organizasyona talep Ã§ok fazla oldu. 400 Ã§ocuÄŸa uÃ§urtma hediye ettik. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l sayÄ±yÄ± daha da artÄ±rmayÄ± hedefliyoruz." dedi.
Ã–ÄŸretmen Sema Erbilim de Ã¶ÄŸrencileriyle uÃ§urtma uÃ§urmaya geldiklerini ifade ederek "Ã‡ocuklar Ã§ok ÅŸanslÄ±lar. Bizim yaÅŸa gelmeden uÃ§urtma uÃ§urma imkanlarÄ± oldu. Ã‡ok gÃ¼zel bir etkinlik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Ã‡iÄŸdem Erbilim de Ã§ok eÄŸlenceli bir gÃ¼n geÃ§irdiÄŸini dile getirerek, uÃ§urtma uÃ§urmayÄ± Ã§ok sevdiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°ki Ã§ocuÄŸuyla ÅŸenliÄŸe katÄ±lan Samet Ã–nen de ÅŸenliÄŸi dÃ¼zenleyenlere teÅŸekkÃ¼r etti.
Ã–te yandan DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin organize ettiÄŸi "BarÄ±ÅŸcan ve Bizim Ã‡ocuklar" etkinliÄŸi de BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezinde yapÄ±ldÄ±.
Sur ilÃ§esindeki OngÃ¶zlÃ¼ KÃ¶prÃ¼'de gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸenliÄŸe katÄ±lan Ã§ocuklar gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2017 TUS ilkbahar dÃ¶nemi) ve TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ±nÄ±n temel soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± ve cevap anahtarÄ± yayÄ±mlandÄ±
Suriye Ã¼zerinden AdÄ±yaman'a gelen toz bulutu il merkezinde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± etkiledi.
HÄ±zÄ± saatte 100 kilometreye ulaÅŸan fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkili olduÄŸu kentte, devrilen aÄŸacÄ±n altÄ±nda kalan bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ±lara ait Ã§ok miktarda silah ve mÃ¼himmat ile yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Eski YÃ–K BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TeziÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ermeni meselesinin doÄŸru anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in 200 binin Ã¼zerinde belge araÅŸtÄ±rmaya aÃ§Ä±k durumda. YakÄ±n zamanda bu belgelerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de dijital ortamda kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacak
Uludere ilÃ§esinin Bestler Dereler bÃ¶lgesinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu
Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± DomaniÃ§'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlanÄ±yor
NiÄŸde'de, Anadolu SelÃ§uklu HÃ¼kÃ¼mdarÄ± 4. Rukneddin KÄ±lÄ±Ã§arslan'Ä±n kÄ±zÄ± HÃ¼davent Hatun tarafÄ±ndan Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce yaptÄ±rÄ±lan, yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z yÄ±llÄ±k aradan sonra restore edilerek ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkiye'den gelen Ayasofya Musiki TopluluÄŸu Semazen Grubu Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusunda sema gÃ¶sterisi yaptÄ±
"ÃœÃ§ aylar"Ä±n ilki olan Recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili bu gece idrak edilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bunlara (zalimler) karÅŸÄ± sesimizi yÃ¼kselttiÄŸimiz iÃ§in birileri ne diyor? 'DiktatÃ¶r' diyor. VarsÄ±n desinler, biz sesimizi yÃ¼kseltmeye bunlara karÅŸÄ± devam edeceÄŸiz." dedi.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, "DoÃ§entlik mÃ¼racaat sÃ¼reÃ§lerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanÄ±n maÄŸduriyete yol aÃ§mamasÄ± iÃ§in baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz giriÅŸim sonuÃ§landÄ±" dedi
Zonguldak'ta cenazeden dÃ¶nenlerin iÃ§inde bulunduÄŸu bir midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 6 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ yaralandÄ±