16:48, 23 Nisan 2017 Pazar

HÄ±rvatistan'da toplama kampÄ±nda Ã¶lenler anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda HÄ±rvatistan'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k toplama kampÄ± olan Jasenovac'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenler anÄ±ldÄ±.

Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Nazi yanlÄ±sÄ± HÄ±rvat UstaÅŸa rejimine karÅŸÄ± Ã§Ä±karak Ã¼lkenin gÃ¼ney kesimindeki Jasenovac'da bulunan toplama kampÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 80 binden fazla HÄ±rvat, SÄ±rp, Yahudi ve Roman iÃ§in Ã¶lÃ¼mlerinin 72. yÄ±lÄ±nda merkezi anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

BaÅŸbakan Andrej Plenkovic ile Ã§ok sayÄ±da devlet temsilcisinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin anÄ±sÄ±na yapÄ±lan anÄ±ta Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Plenkovic, tÃ¶renin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu tarz olaylarÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek geÃ§en yÄ±ldan bu yana SÄ±rp ve Yahudilerin ayrÄ± anma tÃ¶renleri dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin, "TÃ¶renleri yeniden birlik iÃ§erisinde yapmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z." dedi.

Ã–te yandan, HÄ±rvatistan'daki SÄ±rp Ulusal Konseyi ve Yahudi TopluluÄŸu, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Nazi AlmanyasÄ± ile iÅŸ birliÄŸi yapan HÄ±rvat UstaÅŸalarÄ±n sloganÄ± olan "Vatan iÃ§in hazÄ±r" ifadelerinin Jasenovac'da HÄ±rvat askerler iÃ§in yapÄ±lan anÄ±tÄ±n Ã¼zerine yazÄ±lmasÄ± ve mevcut hÃ¼kÃ¼metin UstalaÅŸalÄ±ÄŸÄ±n yeniden canlanmasÄ±na tepkisiz kalmasÄ± nedeniyle merkezi tÃ¶rene katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BugÃ¼n dÃ¼zenlenen tÃ¶renlerde de "UstaÅŸa selamÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±n" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler dikkati Ã§ekti.

Bu arada, geÃ§en yÄ±ldan bu yana merkezi tÃ¶renlere katÄ±lmayan SÄ±rp temsilcilerinin kurbanlarÄ± dÃ¼n andÄ±ÄŸÄ±, Yahudi temsilcilerinin de Jasenovac'da yarÄ±n anma tÃ¶reni dÃ¼zenleyeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.