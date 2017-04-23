16:58, 23 Nisan 2017 Pazar

PYD/PKK'nÄ±n kapattÄ±ÄŸÄ± ENKS'nin ofisleri yeniden aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi (ENKS) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Bro, Suriye'nin kuzeyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK tarafÄ±ndan kapatÄ±lan 40'a yakÄ±n ofislerini tekrar aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tehditlerine gÃ¶z yummayacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Bro, KÃ¼rdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PYD/PKK'ya baÄŸlÄ± silahlÄ± gruplar ÅŸimdiye kadar ENKS'ye ait 40'a yakÄ±n ofisi kapattÄ±. Ancak kapatÄ±lan ofislerimizi tekrar aÃ§ma kararÄ± aldÄ±k. ENKS, Rojava'daki (Suriye'nin kuzeyi) halkÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandÄ±.

PYD/PKK'nÄ±n tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± seferber edip kendisine muhalif KÃ¼rt siyasi partileri sindirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bro, "Esed rejimine boyun eÄŸmedik, onlar (PYD/PKK) bizim mÃ¼cadele etmemize engel olamazlar. PKK, tehditlerle siyasi partiler Ã¼zerinde baskÄ± uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.

Bro, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Suriye'nin kuzeyindeki birÃ§ok siyasetÃ§i ve aktivisti keyfi bir ÅŸekilde alÄ±koyup zindanlara attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

PYD/PKK'nÄ±n ÅŸiddet dilini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Bro, "ENKS ise diplomasi ve diyalog dilini seÃ§iyor. Bu yÃ¼zden PYD/PKK bizden korkuyor. BirÃ§ok defa bizimle Ã§atÄ±ÅŸma gayretinde oldular ancak ENKS bunu yapmadÄ± ve planlarÄ± tutmadÄ±." diye konuÅŸtu.

Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¶lgelerde gÃ¼Ã§ dengesinin deÄŸiÅŸmesi iÃ§in ENKS'ye baÄŸlÄ± Suriyeli PeÅŸmergelerin kendi bÃ¶lgelerine geÃ§melerinin Ã¶nemini ABD'li yetkililere ilettiklerini dile getiren Bro, "GÃ¼Ã§lerimizin Rojava'ya dÃ¶nmesi halinde bÃ¶lgede ciddi deÄŸiÅŸimler meydana gelecek. Bunun Ã¶nemini Ã¶zellikle ABD'ye belirtip, PeÅŸmergelere daha fazla Ã¶nem verilmesi gerektiÄŸini aktardÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

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