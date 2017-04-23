PYD/PKK'nÄ±n kapattÄ±ÄŸÄ± ENKS'nin ofisleri yeniden aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi (ENKS) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Bro, Suriye'nin kuzeyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK tarafÄ±ndan kapatÄ±lan 40'a yakÄ±n ofislerini tekrar aÃ§acaklarÄ±nÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tehditlerine gÃ¶z yummayacaklarÄ±nÄ± belirtti.
Bro, KÃ¼rdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PYD/PKK'ya baÄŸlÄ± silahlÄ± gruplar ÅŸimdiye kadar ENKS'ye ait 40'a yakÄ±n ofisi kapattÄ±. Ancak kapatÄ±lan ofislerimizi tekrar aÃ§ma kararÄ± aldÄ±k. ENKS, Rojava'daki (Suriye'nin kuzeyi) halkÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandÄ±.
PYD/PKK'nÄ±n tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± seferber edip kendisine muhalif KÃ¼rt siyasi partileri sindirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bro, "Esed rejimine boyun eÄŸmedik, onlar (PYD/PKK) bizim mÃ¼cadele etmemize engel olamazlar. PKK, tehditlerle siyasi partiler Ã¼zerinde baskÄ± uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.
Bro, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Suriye'nin kuzeyindeki birÃ§ok siyasetÃ§i ve aktivisti keyfi bir ÅŸekilde alÄ±koyup zindanlara attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
PYD/PKK'nÄ±n ÅŸiddet dilini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Bro, "ENKS ise diplomasi ve diyalog dilini seÃ§iyor. Bu yÃ¼zden PYD/PKK bizden korkuyor. BirÃ§ok defa bizimle Ã§atÄ±ÅŸma gayretinde oldular ancak ENKS bunu yapmadÄ± ve planlarÄ± tutmadÄ±." diye konuÅŸtu.
Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¶lgelerde gÃ¼Ã§ dengesinin deÄŸiÅŸmesi iÃ§in ENKS'ye baÄŸlÄ± Suriyeli PeÅŸmergelerin kendi bÃ¶lgelerine geÃ§melerinin Ã¶nemini ABD'li yetkililere ilettiklerini dile getiren Bro, "GÃ¼Ã§lerimizin Rojava'ya dÃ¶nmesi halinde bÃ¶lgede ciddi deÄŸiÅŸimler meydana gelecek. Bunun Ã¶nemini Ã¶zellikle ABD'ye belirtip, PeÅŸmergelere daha fazla Ã¶nem verilmesi gerektiÄŸini aktardÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.
Â
Roma'nÄ±n kuruluÅŸunun 2770'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ Ä°talya'da kutlandÄ±
Tel Aviv'de bir Filistinlinin 4 Ä°srailliyi bÄ±Ã§aklayarak yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Cezayir'in Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§iisi, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Bro, "PYD/PKK'ya baÄŸlÄ± silahlÄ± gruplar ÅŸimdiye kadar ENKS'ye ait 40'a yakÄ±n ofisi kapattÄ±. Ancak kapatÄ±lan ofislerimizi tekrar aÃ§ma kararÄ± aldÄ±k" dedi
Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k toplama kampÄ± olan Jasenovac'da Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 80 binden fazla kiÅŸi iÃ§in anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Ekonomik kriz nedeniyle iptal edilen 51 maddelik ek Ã¶deme ve sosyal haklarÄ±n kraliyet kararnamesiyle tekrar geri getirilmesi halk tarafÄ±ndan sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±
Filistinli MÃ¼lteciler Halk Komitesi KoordinatÃ¶rÃ¼ Saidi, "MÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸanan elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan UNRWA sorumludur. Bu krizin bir an Ã¶nce sona ermesini istiyoruz" dedi
Fransa'da bugÃ¼n yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imine saat 12.00 itibarÄ±yla katÄ±lÄ±m yÃ¼zde 28,54
NATO bÃ¼nyesinde gÃ¶rev yapan ABD kuvvetlerine ait bir uÃ§ak, Kunduz'un DaÅŸti ArÃ§i ilÃ§esindeki Taliban mevzilerini bombaladÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Filistin yÃ¶netiminden, "Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara ve Ä°srail askerlerinin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Filistinlilerin ailelerine yaptÄ±ÄŸÄ± maddi yardÄ±mÄ± kesmesini" istedi
AÃ§lÄ±k grevi baÅŸlatan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'daki Ã§eÅŸitli noktalarda bulunan Ä°srailli askerlere karÅŸÄ± direniÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Erken seÃ§im iÃ§in haziranda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek olan Ä°ngiltereâ€™de UKIP, seÃ§im vaatleri arasÄ±nda burka yasaÄŸÄ±na yer verecek
AGÄ°T Ukrayna Ã–zel GÃ¶zlem Misyonu (SMM) aracÄ±nda patlama meydana geldi
Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esine yÃ¶nelik vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±da biri Ã§ocuk yedi sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hadid DaÄŸÄ± Ã§evresindeki silah deposunda medyana gelen patlamada 10'dan fazla Yemen askeri Ã¶ldÃ¼
Kuzey Koreâ€™nin Avustralya'yÄ± 'ABD'yi kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne takip etme' eleÅŸtirisine ve nÃ¼kleer saldÄ±rÄ± uyarÄ±sÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan cevap geldi