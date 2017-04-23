17:08, 23 Nisan 2017 Pazar

Meteoroloji'den Ã§Ä±ÄŸ uyarÄ±sÄ±





Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri iÃ§in Ã§Ä±ÄŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dik ve eÄŸimli yamaÃ§larda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸme riskine karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi belirtilerek, ÅŸÃ¶yle denildi: "DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde, mevcut kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ Ã¼zerine yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile birlikte yer yer 80-100 Km/sa hÄ±zÄ±nda gÃ¼neyli rÃ¼zgarlar beklendiÄŸinden, dik ve eÄŸimli yamaÃ§larda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸme riskine karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir."

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