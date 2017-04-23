17:25, 23 Nisan 2017 Pazar

Cezayir sÄ±nÄ±rÄ±nda bekleyen Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Fas'Ä± gerdi





Cezayir'in Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§iisi, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Cezayir'Ä±n Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±larak kendisine, Cezayir yÃ¶netiminin, Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla Fas'a gÃ¶ndermeleri nedeniyle bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ±n iletildiÄŸi bildirildi. Cezayir yÃ¶netiminin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± siyasi ve ahlaki sorumluluÄŸunu yerine getirmeye davet edildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "Ã‡Ã¶l ikliminin etkin olduÄŸu bÃ¶lgede yardÄ±m imkanÄ± olmadan zor ÅŸartlarda bekleyen gÃ¶Ã§menler, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu 55 Suriyelinin, Fas sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸamayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Cezayir Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± zor durumda bÄ±rakacak tutumundan vazgeÃ§melidir." ifadelerine yer verildi. Ã–te yandan Fas Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da, Cuma gÃ¼nÃ¼ konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Zor ÅŸartlarda bekleyen Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n, Cezayir sÄ±nÄ±rÄ± iÃ§erisinde bulunduÄŸu ve Ã¼lke iÃ§ine dÃ¶nÃ¼ÅŸlerine izin verilmeyerek maÄŸdur edildiÄŸi." belirtilmiÅŸti. Cezayir tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek istenen 55 Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, 17 Nisan'dan bu yana Fas'Ä±n gÃ¼neydoÄŸusundaki Fegig kenti kÄ±rsalÄ± yakÄ±nÄ±ndaki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde bekliyor.

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