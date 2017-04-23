Tel aviv'de 4 İsrailli bıçaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir Filistinlinin 4 İsrailliyi bıçaklayarak yaraladığı bildirildi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, “Filistinli olduğu belirlenen bir kişi, Tel Aviv’deki bir piknik alanında 4 İsrail vatandaşını bıçaklayarak, hafif yaralanmalarına neden oldu.” ifadelerine yer verildi.
Biri kadın dört yaralı hastaneye kaldırılırken eylemi düzenleyen Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
Adı açıklanmayan 18 yaşlarındaki Filistinlinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinden Tel Aviv’e çalışmaya geldiği kaydedildi.
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Tel Aviv'de bir Filistinlinin 4 İsrailliyi bıçaklayarak yaraladığı bildirildi
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