17:51, 23 Nisan 2017 Pazar

Roma'nÄ±n kuruluÅŸunun 2770'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼





Roma'nÄ±n kuruluÅŸunun 2770'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ Ä°talya'da kutlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Roma'nÄ±n kuruluÅŸunun 2770'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda, Antik Roma kÄ±yafetlilerin geÃ§iÅŸ tÃ¶reninde; antik danslar, gladyatÃ¶r dÃ¶vÃ¼ÅŸleri ve Roma lejyonlarÄ± arasÄ±ndaki iÃ§ savaÅŸ performansÄ± Ä°talya'nÄ±n Roma ÅŸehrinde bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

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