TSK: 3 PKK'lÄ± cesedi bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk silahlÄ± Kuvvetleri (TSK)'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±;
"23 Nisan 2017 tarihinde ÅžÄ±rnak/Åženoba bÃ¶lgesinde devam etmekte olan operasyonda sabah saatlerinde GeyÅŸimule tepedeki emniyet unsurlarÄ±mÄ±za saldÄ±ran terÃ¶rist gruba anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verilmiÅŸ ve ÅŸu ana kadar Ã¼Ã§ terÃ¶ristin cesedine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
SÄ±cak takip devam etmektedir. ÅžÄ±rnak genelinde devam eden operasyonlarda ÅŸu ana kadar (37+3) 40 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir."
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla 23 engelli Ã§ocuÄŸa "Alis Hariklar DiyarÄ±nda" oyunu izlettirildi
Gelibolu YarÄ±madasÄ±, Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 102'nci yÄ±lÄ± nedeniyle 24-25 Nisan'da dÃ¼zenlenecek tÃ¶renler Ã¶ncesi, Ã¶zellikle yerli turistlerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±
TSK'dan ÅžÄ±rnak'ta devam eden operasyonlarla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada bugÃ¼n 3 PKK'lÄ±nÄ±n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri iÃ§in Ã§Ä±ÄŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Sur ilÃ§esindeki OngÃ¶zlÃ¼ KÃ¶prÃ¼'de gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸenliÄŸe katÄ±lan Ã§ocuklar gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2017 TUS ilkbahar dÃ¶nemi) ve TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ±nÄ±n temel soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± ve cevap anahtarÄ± yayÄ±mlandÄ±
Suriye Ã¼zerinden AdÄ±yaman'a gelen toz bulutu il merkezinde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± etkiledi.
HÄ±zÄ± saatte 100 kilometreye ulaÅŸan fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkili olduÄŸu kentte, devrilen aÄŸacÄ±n altÄ±nda kalan bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ±lara ait Ã§ok miktarda silah ve mÃ¼himmat ile yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Eski YÃ–K BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TeziÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ermeni meselesinin doÄŸru anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in 200 binin Ã¼zerinde belge araÅŸtÄ±rmaya aÃ§Ä±k durumda. YakÄ±n zamanda bu belgelerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de dijital ortamda kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacak
Uludere ilÃ§esinin Bestler Dereler bÃ¶lgesinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu
Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± DomaniÃ§'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlanÄ±yor
NiÄŸde'de, Anadolu SelÃ§uklu HÃ¼kÃ¼mdarÄ± 4. Rukneddin KÄ±lÄ±Ã§arslan'Ä±n kÄ±zÄ± HÃ¼davent Hatun tarafÄ±ndan Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce yaptÄ±rÄ±lan, yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z yÄ±llÄ±k aradan sonra restore edilerek ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkiye'den gelen Ayasofya Musiki TopluluÄŸu Semazen Grubu Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusunda sema gÃ¶sterisi yaptÄ±