17:56, 23 Nisan 2017 Pazar

TSK: 3 PKK'lÄ± cesedi bulundu





TSK'dan ÅžÄ±rnak'ta devam eden operasyonlarla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada bugÃ¼n 3 PKK'lÄ±nÄ±n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk silahlÄ± Kuvvetleri (TSK)'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±; "23 Nisan 2017 tarihinde ÅžÄ±rnak/Åženoba bÃ¶lgesinde devam etmekte olan operasyonda sabah saatlerinde GeyÅŸimule tepedeki emniyet unsurlarÄ±mÄ±za saldÄ±ran terÃ¶rist gruba anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verilmiÅŸ ve ÅŸu ana kadar Ã¼Ã§ terÃ¶ristin cesedine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SÄ±cak takip devam etmektedir. ÅžÄ±rnak genelinde devam eden operasyonlarda ÅŸu ana kadar (37+3) 40 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir."

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