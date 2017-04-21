ErdoÄŸan'dan ÅŸehit ailelerine taziye telgrafÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak ve DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit olan askerlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak ve DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit olan askerler Turgay UÄŸantaÅŸ, Muhammed Ä°smail Kaya, Davut KayalÄ± ve Mehmet Ã–zal'Ä±n ailelerine taziye telgrafÄ± gÃ¶nderdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak ve DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit olan askerlerin ailelerine taziye dileklerini iletti
Taze Kitap YayÄ±n YÃ¶netmeni Sevde, "AslÄ±nda kitabÄ±n iÃ§ine girmek gibi bir ÅŸey olacak bu ÅŸenlik. 'Taze Kitap', yerli Ã§ocuk edebiyatÄ±na kafa yoran ve bunun iÃ§in emek harcayan bir yayÄ±nevi. Ä°nsanlarÄ±n Ã§ocuk edebiyatÄ±, Ã§ocuk kitaplarÄ± ve Ã§ocuk kitapÃ§Ä±larÄ±ndan haberdar olmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz" dedi
AralarÄ±nda farklÄ± Ã¼lkelerden TÃ¼rkiye'ye gelenlerin de bulunduÄŸu 100 Ã§ocuk, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde "barÄ±ÅŸ bildirisi" okudu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla 23 engelli Ã§ocuÄŸa "Alis Hariklar DiyarÄ±nda" oyunu izlettirildi
Gelibolu YarÄ±madasÄ±, Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 102'nci yÄ±lÄ± nedeniyle 24-25 Nisan'da dÃ¼zenlenecek tÃ¶renler Ã¶ncesi, Ã¶zellikle yerli turistlerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±
TSK'dan ÅžÄ±rnak'ta devam eden operasyonlarla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada bugÃ¼n 3 PKK'lÄ±nÄ±n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri iÃ§in Ã§Ä±ÄŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Sur ilÃ§esindeki OngÃ¶zlÃ¼ KÃ¶prÃ¼'de gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸenliÄŸe katÄ±lan Ã§ocuklar gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2017 TUS ilkbahar dÃ¶nemi) ve TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ±nÄ±n temel soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± ve cevap anahtarÄ± yayÄ±mlandÄ±
Suriye Ã¼zerinden AdÄ±yaman'a gelen toz bulutu il merkezinde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± etkiledi.
HÄ±zÄ± saatte 100 kilometreye ulaÅŸan fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkili olduÄŸu kentte, devrilen aÄŸacÄ±n altÄ±nda kalan bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ±lara ait Ã§ok miktarda silah ve mÃ¼himmat ile yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Eski YÃ–K BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TeziÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ermeni meselesinin doÄŸru anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in 200 binin Ã¼zerinde belge araÅŸtÄ±rmaya aÃ§Ä±k durumda. YakÄ±n zamanda bu belgelerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de dijital ortamda kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacak
Uludere ilÃ§esinin Bestler Dereler bÃ¶lgesinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu