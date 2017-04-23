Tarihi yarÄ±madada 102. yÄ±l yoÄŸunluÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tarihin en kanlÄ± muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu YarÄ±madasÄ±, Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 102'nci yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 24-25 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek tÃ¶renler Ã¶ncesi, TÃ¼rkiye'nin farklÄ± kentlerinden ve dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen ziyaretÃ§ileri aÄŸÄ±rlÄ±yor.
Yerli ziyaretÃ§iler, Ã¶zellikle Åžehitler Abidesi ve 57'nci Alay ÅžehitliÄŸi'ne ilgi gÃ¶steriyor.
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n kaderini deÄŸiÅŸtiren, kahraman Seyit OnbaÅŸÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na kaldÄ±rarak namluya yerleÅŸtirip, Ä°ngiliz zÄ±rhlÄ±sÄ± Ocean'a bÃ¼yÃ¼k hasar veren top mermisini ateÅŸlediÄŸi Mecidiye TabyasÄ± ile diÄŸer ÅŸehitliklerde de yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor.
Åžehitler Abidesi'ni ziyaret eden Adem YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡anakkale'nin her yerinin ayrÄ± bir tarih olduÄŸunu sÃ¶yledi.
"ÅžanlÄ± tarihimizi her zaman gururla anÄ±yoruz. HocalarÄ±mÄ±zdan Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz kadar buralarÄ± biliyorduk." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nya tarihinde Ã§ok ayrÄ± bir yeri olan Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi yerde bulunmanÄ±n ayrÄ± bir duygu olduÄŸunu vurguladÄ±.
Adem YÄ±ldÄ±rÄ±m, bÃ¶lgeyi gezerken duygusal dakikalar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "Buralara gelmek Ã§ok gÃ¼zel. Ã‡ok anlamlÄ± bizim iÃ§in. Her TÃ¼rk'Ã¼n ziyaret etmesi gereken yerlerden bir tanesi." dedi.
Åžahin Ã‡etin de bÃ¶lgeyi gezerken kendilerini tarihte yolculuk yapar gibi hissettiklerini aktardÄ±.
Åžahindere ÅžehitliÄŸi giriÅŸinde hediyelik eÅŸya satÄ±ÅŸÄ± yapan AyÅŸe Ã–nal, satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n tÃ¶renler nedeniyle oldukÃ§a iyi olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Normal zamanlarda pek iÅŸ yapamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ã–nal, "ZiyaretÃ§iler geldikÃ§e satÄ±ÅŸlar artÄ±yor, Ã§orba kaynÄ±yor. AnahtarlÄ±k, kolye her ÅŸey satÄ±lÄ±yor. Ã‡anakkale'ye ait Ã¶zel Ã¼rÃ¼nlerimiz var, onlar satÄ±lÄ±yor. Ã–rme bebeklerimiz var bunlara ilgi fazla." diye konuÅŸtu.
"VATANIMIZ KOLAY KAZANILMADI"
ConkbayÄ±rÄ± ve 57'nci Piyade AlayÄ± ÅžehitliÄŸi'ne ziyaretÃ§iler yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. Yurdun dÃ¶rt bir yanÄ±ndan tur otobÃ¼sleri ve Ã¶zel araÃ§larÄ±yla bÃ¶lgeye gelen vatandaÅŸlar, ÅŸehitlikte dua etti.
Sakarya'dan gelen Sevil SarÄ±han da daha Ã¶nce de Ã‡anakkale'de bulunduÄŸunu belirterek, "Her geldiÄŸimde aynÄ± duyguyu yaÅŸÄ±yorum. VatanÄ±mÄ±z kolay kazanÄ±lmadÄ±. Åžu an Ã§ok duygusalÄ±m. Allah ÅŸehitlerimize gani gani rahmet eylesin, Peygamber efendimize komÅŸu etsin. Her TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n buralarÄ± gelip gÃ¶rmesini isterim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Recep KalemÃ¶z ise ÅŸehitleri anmak iÃ§in Ã‡anakkale'ye geldiÄŸini dile getirerek, "Bize bu Ã¼lkeyi bÄ±rakabilmek iÃ§in canlarÄ±nÄ± feda etmiÅŸler. Onlara minnettarÄ±z. MekanlarÄ± cennet olsun. Bu vatanda Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸayabiliyorsak, onlarÄ±n sayesindedir. Onlara Ã§ok ÅŸey borÃ§luyuz, ÅŸÃ¼kran duyuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
ZiyaretÃ§ilerin, bÃ¶lgedeki hediyelik eÅŸya satÄ±cÄ±larÄ±ndan bol bol ''Ã‡anakkale hatÄ±rasÄ±'' aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.
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