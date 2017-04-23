Tarihi yarÄ±madada 102. yÄ±l yoÄŸunluÄŸu | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tarihin en kanlÄ± muharebelerinden birine sahne olanÂ Gelibolu YarÄ±madasÄ±,Â Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 102'nci yÄ±lÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla 24-25 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek tÃ¶renler Ã¶ncesi, TÃ¼rkiye'nin farklÄ± kentlerinden ve dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen ziyaretÃ§ileri aÄŸÄ±rlÄ±yor.
YerliÂ ziyaretÃ§iler, Ã¶zellikleÂ Åžehitler AbidesiÂ veÂ 57'nci Alay ÅžehitliÄŸi'ne ilgi gÃ¶steriyor.
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n kaderini deÄŸiÅŸtiren, kahraman Seyit OnbaÅŸÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na kaldÄ±rarak namluya yerleÅŸtirip, Ä°ngiliz zÄ±rhlÄ±sÄ± Ocean'a bÃ¼yÃ¼k hasar veren top mermisini ateÅŸlediÄŸi Mecidiye TabyasÄ± ile diÄŸer ÅŸehitliklerde de yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor.
Åžehitler Abidesi'ni ziyaret eden Adem YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡anakkale'nin her yerinin ayrÄ± bir tarih olduÄŸunu sÃ¶yledi.
"ÅžanlÄ± tarihimizi her zaman gururla anÄ±yoruz. HocalarÄ±mÄ±zdan Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz kadar buralarÄ± biliyorduk." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nya tarihinde Ã§ok ayrÄ± bir yeri olan Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi yerde bulunmanÄ±n ayrÄ± bir duygu olduÄŸunu vurguladÄ±.
Adem YÄ±ldÄ±rÄ±m, bÃ¶lgeyi gezerken duygusal dakikalar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "Buralara gelmek Ã§ok gÃ¼zel. Ã‡ok anlamlÄ± bizim iÃ§in. Her TÃ¼rk'Ã¼n ziyaret etmesi gereken yerlerden bir tanesi." dedi.
Åžahin Ã‡etin de bÃ¶lgeyi gezerken kendilerini tarihte yolculuk yapar gibi hissettiklerini aktardÄ±.
Åžahindere ÅžehitliÄŸi giriÅŸinde hediyelik eÅŸya satÄ±ÅŸÄ± yapan AyÅŸe Ã–nal, satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n tÃ¶renler nedeniyle oldukÃ§a iyi olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Normal zamanlarda pek iÅŸ yapamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ã–nal, "ZiyaretÃ§iler geldikÃ§e satÄ±ÅŸlar artÄ±yor, Ã§orba kaynÄ±yor. AnahtarlÄ±k, kolye her ÅŸey satÄ±lÄ±yor. Ã‡anakkale'ye ait Ã¶zel Ã¼rÃ¼nlerimiz var, onlar satÄ±lÄ±yor. Ã–rme bebeklerimiz var bunlara ilgi fazla." diye konuÅŸtu.
ConkbayÄ±rÄ± ve 57'nci Piyade AlayÄ± ÅžehitliÄŸi'ne ziyaretÃ§iler yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. Yurdun dÃ¶rt bir yanÄ±ndan tur otobÃ¼sleri ve Ã¶zel araÃ§larÄ±yla bÃ¶lgeye gelen vatandaÅŸlar, ÅŸehitlikte dua etti.
Sakarya'dan gelen Sevil SarÄ±han da daha Ã¶nce de Ã‡anakkale'de bulunduÄŸunu belirterek, "Her geldiÄŸimde aynÄ± duyguyu yaÅŸÄ±yorum. VatanÄ±mÄ±z kolay kazanÄ±lmadÄ±. Åžu an Ã§ok duygusalÄ±m. Allah ÅŸehitlerimize gani gani rahmet eylesin, Peygamber efendimize komÅŸu etsin. Her TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n buralarÄ± gelip gÃ¶rmesini isterim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Recep KalemÃ¶z ise ÅŸehitleri anmak iÃ§in Ã‡anakkale'ye geldiÄŸini dile getirerek, "Bize bu Ã¼lkeyi bÄ±rakabilmek iÃ§in canlarÄ±nÄ± feda etmiÅŸler. Onlara minnettarÄ±z. MekanlarÄ± cennet olsun. Bu vatanda Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸayabiliyorsak, onlarÄ±n sayesindedir. Onlara Ã§ok ÅŸey borÃ§luyuz, ÅŸÃ¼kran duyuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
ZiyaretÃ§ilerin, bÃ¶lgedeki hediyelik eÅŸya satÄ±cÄ±larÄ±ndan bol bol ''Ã‡anakkale hatÄ±rasÄ±'' aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "RuslarÄ±n TÃ¼rkiye'deki vizesiz kalma sÃ¼resini 60 gÃ¼nden 90 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±yoruz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z siyaset bilimci Defarges hakkÄ±nda, televizyon programÄ±nda kendisine yÃ¶nelik ifadeleri nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikaste azmettirmek"ten suÃ§ duyurusunda bulundu
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla yurt geneli ve Balkanlarda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerde saf tuttu
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda internet hatlarÄ±ndan kaynaklÄ± sorun nedeniyle duran geÃ§iÅŸler yeniden baÅŸladÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ikinci duruÅŸma...
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'da fÄ±rtÄ±na, buzlanma ve don bekleniyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak ve DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit olan askerlerin ailelerine taziye dileklerini iletti
Taze Kitap YayÄ±n YÃ¶netmeni Sevde, "AslÄ±nda kitabÄ±n iÃ§ine girmek gibi bir ÅŸey olacak bu ÅŸenlik. 'Taze Kitap', yerli Ã§ocuk edebiyatÄ±na kafa yoran ve bunun iÃ§in emek harcayan bir yayÄ±nevi. Ä°nsanlarÄ±n Ã§ocuk edebiyatÄ±, Ã§ocuk kitaplarÄ± ve Ã§ocuk kitapÃ§Ä±larÄ±ndan haberdar olmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz" dedi
AralarÄ±nda farklÄ± Ã¼lkelerden TÃ¼rkiye'ye gelenlerin de bulunduÄŸu 100 Ã§ocuk, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde "barÄ±ÅŸ bildirisi" okudu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla 23 engelli Ã§ocuÄŸa "Alis Hariklar DiyarÄ±nda" oyunu izlettirildi
Gelibolu YarÄ±madasÄ±, Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 102'nci yÄ±lÄ± nedeniyle 24-25 Nisan'da dÃ¼zenlenecek tÃ¶renler Ã¶ncesi, Ã¶zellikle yerli turistlerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±
TSK'dan ÅžÄ±rnak'ta devam eden operasyonlarla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada bugÃ¼n 3 PKK'lÄ±nÄ±n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri iÃ§in Ã§Ä±ÄŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Sur ilÃ§esindeki OngÃ¶zlÃ¼ KÃ¶prÃ¼'de gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸenliÄŸe katÄ±lan Ã§ocuklar gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2017 TUS ilkbahar dÃ¶nemi) ve TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ±nÄ±n temel soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± ve cevap anahtarÄ± yayÄ±mlandÄ±
Suriye Ã¼zerinden AdÄ±yaman'a gelen toz bulutu il merkezinde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± etkiledi.