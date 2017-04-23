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GÃ¼ncelleme: 18:28, 23 Nisan 2017 Pazar

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DiyarbakÄ±r'da engelli Ã§ocuklar tiyatroyla buluÅŸtu
DiyarbakÄ±r'da engelli Ã§ocuklar tiyatroyla buluÅŸtu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla 23 engelli Ã§ocuÄŸa "Alis Hariklar DiyarÄ±nda" oyunu izlettirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla 23 engelli Ã§ocuk tiyatroya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Kamu Hastaneleri Genel SekreterliÄŸince dÃ¼zenlenen etkinlik kapsamÄ±nda saÄŸlÄ±k ekiplerince evlerinden yakÄ±nlarÄ±yla araÃ§la alÄ±nan 23 engelli Ã§ocuk, Merkez YeniÅŸehir ilÃ§esinde Cahit SÄ±tkÄ± TarancÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Burada Ã§ocuklar, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediÄŸi "Alis Hariklar DiyarÄ±nda" oyununu izledi.

DiyarbakÄ±r Kamu Hastaneleri Genel SekreterliÄŸi Aile KoordinatÃ¶rÃ¼ Bircan Petik yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 23 engelli Ã§ocuÄŸu 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla tiyatroya getirdiklerini sÃ¶yledi.

Ã‡ocuklardan BeÅŸir Aslan ise tiyatro geldiÄŸi iÃ§in duyduÄŸu memnuniyeti ifade ederek, "Oyun harikaydÄ±, Ã§ok beÄŸendim. Bizleri sevindiren, Ã¼cretsiz oyun izlettiren yetkililere teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ãœcretsiz tiyatro oyununa geldik. Bu tÃ¼r etkinliklerin devam etmesini istiyoruz." dedi.

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