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18:42, 23 Nisan 2017 Pazar

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IKBY'de "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu" hazÄ±rlÄ±klarÄ±
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KDP ve KYB politbÃ¼ro Ã¼yeleri, "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu"nu ele almak iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ defa bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani liderliÄŸindeki KÃ¼rdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Celal Talabani KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) politbÃ¼ro Ã¼yelerinin, IKBY'nin "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu"nu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Barzani baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Erbil'in Salahaddin kasabasÄ±nda bir araya gelen KDP ve KYB politbÃ¼ro Ã¼yeleri, yaklaÅŸÄ±k 3 saat gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

KDP ve KYB tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan ortak aÃ§Ä±klamada, toplantÄ±da, "referandum gerÃ§ekleÅŸtirilmesi ve tarihinin belirlenmesi iÃ§in en kÄ±sa zamanda Ã¶zel bir komisyonun kurulmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" bildirildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, KDP ve KYB'nin "referandum ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sÃ¼recine hizmet etmesi iÃ§in siyasi krizden dolayÄ± iÅŸlevini yitiren IKBY Meclisi'nin nasÄ±l faaliyete geÃ§irilebileceÄŸi Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu" kaydedildi.

Barzani, 30 Mart'ta BirlemiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Erbil'deki baÅŸkanlÄ±k konutunda yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde bÃ¶lgenin kaderini tayin edecek bir referandum gerÃ§ekleÅŸtireceklerini duyurmuÅŸtu. Bu Ã§erÃ§evede Barzani liderliÄŸindeki KDP ve KYB ortak bir heyet kurarak referandum konusunda iki defa Erbil'de bir araya gelmiÅŸti.



Ä°lgili Konular IKBY
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