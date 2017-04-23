Cerablus'ta 23 Nisan coÅŸkusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilen Halep'in Cerablus ilÃ§esinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla etkinlik dÃ¼zenlendi.
Cerablus Halk Meclisi tarafÄ±ndan Arabazzi Ä°lk ve Orta Ã–ÄŸretim Okulunda organize edilen etkinlikte, mehter takÄ±mÄ± gÃ¶steri sundu. Etkinlikte, Ã§ocuklar ÅŸiirler okuyup ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yledi.
TÃ¼rk bayraklarÄ± sallayan Ã§ocuklar, etkinlikte gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendi.
EtkinliÄŸin ardÄ±ndan Ã§ocuklara kÄ±yafet yardÄ±mÄ±nda bulunuldu.
FransÄ±z siyaset bilimci Defarges, televizyon ekranÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda sarf ettiÄŸi sÃ¶zlerin kamuoyunda tepki toplamasÄ± Ã¼zerine Ã¶zÃ¼r diledi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilen Cerablus'ta Ã§ocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen etkinlikte eÄŸlendi
KDP ve KYB politbÃ¼ro Ã¼yeleri, "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu"nu ele almak iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ defa bir araya geldi
Roma'nÄ±n kuruluÅŸunun 2770'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ Ä°talya'da kutlandÄ±
Tel Aviv'de bir Filistinlinin 4 Ä°srailliyi bÄ±Ã§aklayarak yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Cezayir'in Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§iisi, Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi BaÅŸkanÄ± Bro, "PYD/PKK'ya baÄŸlÄ± silahlÄ± gruplar ÅŸimdiye kadar ENKS'ye ait 40'a yakÄ±n ofisi kapattÄ±. Ancak kapatÄ±lan ofislerimizi tekrar aÃ§ma kararÄ± aldÄ±k" dedi
Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k toplama kampÄ± olan Jasenovac'da Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 80 binden fazla kiÅŸi iÃ§in anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Ekonomik kriz nedeniyle iptal edilen 51 maddelik ek Ã¶deme ve sosyal haklarÄ±n kraliyet kararnamesiyle tekrar geri getirilmesi halk tarafÄ±ndan sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±
Filistinli MÃ¼lteciler Halk Komitesi KoordinatÃ¶rÃ¼ Saidi, "MÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸanan elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan UNRWA sorumludur. Bu krizin bir an Ã¶nce sona ermesini istiyoruz" dedi
Fransa'da bugÃ¼n yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imine saat 12.00 itibarÄ±yla katÄ±lÄ±m yÃ¼zde 28,54
NATO bÃ¼nyesinde gÃ¶rev yapan ABD kuvvetlerine ait bir uÃ§ak, Kunduz'un DaÅŸti ArÃ§i ilÃ§esindeki Taliban mevzilerini bombaladÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Filistin yÃ¶netiminden, "Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara ve Ä°srail askerlerinin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Filistinlilerin ailelerine yaptÄ±ÄŸÄ± maddi yardÄ±mÄ± kesmesini" istedi
AÃ§lÄ±k grevi baÅŸlatan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'daki Ã§eÅŸitli noktalarda bulunan Ä°srailli askerlere karÅŸÄ± direniÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Erken seÃ§im iÃ§in haziranda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek olan Ä°ngiltereâ€™de UKIP, seÃ§im vaatleri arasÄ±nda burka yasaÄŸÄ±na yer verecek
AGÄ°T Ukrayna Ã–zel GÃ¶zlem Misyonu (SMM) aracÄ±nda patlama meydana geldi