18:49, 23 Nisan 2017 Pazar

Cerablus'ta 23 Nisan coÅŸkusu





FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilen Cerablus'ta Ã§ocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen etkinlikte eÄŸlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilen Halep'in Cerablus ilÃ§esinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla etkinlik dÃ¼zenlendi. Cerablus Halk Meclisi tarafÄ±ndan Arabazzi Ä°lk ve Orta Ã–ÄŸretim Okulunda organize edilen etkinlikte, mehter takÄ±mÄ± gÃ¶steri sundu. Etkinlikte, Ã§ocuklar ÅŸiirler okuyup ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yledi. TÃ¼rk bayraklarÄ± sallayan Ã§ocuklar, etkinlikte gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendi. EtkinliÄŸin ardÄ±ndan Ã§ocuklara kÄ±yafet yardÄ±mÄ±nda bulunuldu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.