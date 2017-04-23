18:54, 23 Nisan 2017 Pazar

FransÄ±z siyaset bilimciden ErdoÄŸan'a Ã¶zÃ¼r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransÄ±z siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan hakkÄ±nda bir televizyon kanalÄ±nda sarf ettiÄŸi sÃ¶zlerin kamuoyunda yarattÄ±ÄŸÄ± tepki Ã¼zerine Ã¶zÃ¼r diledi.

FransÄ±z haber ve ekonomi kanalÄ± BFM Business tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan "DÃ¼nyada 7 GÃ¼n" isimli programa konuk olan Fransa UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler EnstitÃ¼sÃ¼ (IFRI) siyaset bilimi uzmanÄ± Defarges, TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ± hakkÄ±nda, oylamanÄ±n sonuÃ§larÄ±na itiraz edilmesi iÃ§in hukuki yollarÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, itirazlarÄ±n sonuÃ§suz kalacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

TÃ¼rkiye'de bir tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸunu iddia eden Defarges, "O zaman geriye ya iÃ§ savaÅŸ ya da bunu sÃ¶ylemek zor ama onun (ErdoÄŸan) Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi kalÄ±yor." demiÅŸti.

Philippe Moreau Defarges, sÃ¶zlerinin kamuoyunda tepki toplamasÄ± ve TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin IFRI nezdindeki giriÅŸimleri sonrasÄ± Ã¶zÃ¼r dilemek zorunda kaldÄ±.

Defarges, Twitter hesabÄ±ndan ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± paylaÅŸtÄ±:

"22 Nisan Cumartesi, 'DÃ¼nyada 7 GÃ¼n' yayÄ±nÄ± Ã§erÃ§evesinde (BFM Business), TÃ¼rkiye'deki duruma iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi ifade etmek iÃ§in tartÄ±ÅŸmaya davet edildim. BazÄ± ifadelerim uygunsuz oldu ve yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±. Derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼mÃ¼ ifade etmek istiyorum ve kÄ±rmÄ±ÅŸ olabileceÄŸim kiÅŸi ve gruplardan iÃ§tenlikle Ã¶zÃ¼r diliyorum. SÃ¶zlerim hiÃ§bir ÅŸekilde IFRI'yi baÄŸlamamaktadÄ±r ve tamamÄ±yla kiÅŸiseldir."

Program bittikten sonra sosyal medyada Defarges'e ve BFM Business kanalÄ±na tepki gÃ¶steren TÃ¼rkler, televizyon ekranlarÄ±ndan cinayet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.

Fransa'da yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da TÃ¼rk sosyal medyada bu konuda paylaÅŸÄ±mlarda bulunarak, mesajlarÄ±yla Fransa Televizyon ve Radyo YayÄ±nlarÄ±nÄ± Denetleme YÃ¼ksek Konseyine (CSA) ÅŸikayette bulunduklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸlerdi.

Ã‡ok sayÄ±da vatandaÅŸ da Philippe Moreau Defarges hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunacaÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

VatandaÅŸlar ayrÄ±ca, Defarges'in uzman olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± IFRI ve BFM Business kanalÄ±nÄ± da aÃ§Ä±klama yaparak, Ã¶zÃ¼r dilemeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.