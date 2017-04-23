Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde Macron ve Le Pen ikinci turda

Dunya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk tur oylamasÄ±, yerel saatle 20.00'de (TSÄ° 21.00) sona erdi.
France 2 kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± televizyon kanalÄ±nÄ±n hazÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± anketine gÃ¶re hiÃ§bir aday, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilebilmek iÃ§in ilk turda gerekli yÃ¼zde 50 salt Ã§oÄŸunluÄŸu elde edemedi.
Macron oylarÄ±n yÃ¼zde 23.7'sini aldÄ±
Buna gÃ¶re siyasi merkezdeki YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron oylarÄ±n yÃ¼zde 23,7'sini alarak seÃ§imden birinci Ã§Ä±ktÄ±. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de yÃ¼zde 21,7'lik oy oranÄ±yla ikinci oldu.
Merkez saÄŸdaki CumhuriyetÃ§iler Partisi'nin adayÄ± FranÃ§ois Fillon ve aÅŸÄ±rÄ± solcu aday Jean-Luc Melenchon ise yÃ¼zde 19,5'er oy aldÄ±.
Ä°kinci tur oylama 7 MayÄ±s'ta
Ä°lk turda ilk iki sÄ±rayÄ± kazanan Macron ve Le Pen, 7 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek ikinci tur oylamada yarÄ±ÅŸacaklar.
Ä°lk tur seÃ§imin resmi sonuÃ§larÄ±nÄ±n Anayasa Konseyi tarafÄ±ndan 26 Nisan Ã‡arÅŸamba yerel saatle 20.00'ye (TSÄ° 21.00) kadar aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.
Ä°kinci turda kazanan aday, 14 MayÄ±s'a kadar CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'dan gÃ¶revi devralacak.
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Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turu sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ve Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldÄ±.
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