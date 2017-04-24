TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, TESK Genel Merkezi'nde, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile TÃ¼rkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu arasÄ±nda "Aktif Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ KapsamÄ±nda YÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek Faaliyetlerle Ä°lgili Ä°ÅŸbirliÄŸi" protokolÃ¼ imza tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, "Hayalindeki TÃ¼rk Otomobilini Tasarla" etkinliÄŸine iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/13.00)Â
2- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, KarayollarÄ± BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rleri toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(Ankara/09.30)Â
3- TÃœÄ°K, mart ayÄ± konut satÄ±ÅŸ istatistiklerini ve nisan ayÄ± sektÃ¶rel gÃ¼ven endekslerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Merkez BankasÄ± 85. Hesap DÃ¶nemi OlaÄŸan Genel Kurul toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
(Ankara/14.00)
DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.
(Musul)Â
2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Åžam) Â
KÃœLTÃœR SANAT
1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, "Ã‡anakkale Kara Muharebelerinin 102. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ Anma TÃ¶renleri"ne katÄ±lacak.
(Ã‡anakkale/10.00-16.15)Â
2- "21. YapÄ± Kredi Afife Tiyatro Ã–dÃ¼lleri" HaliÃ§ Kongre Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenecek tÃ¶renle sahiplerini bulacak.
(Ä°stanbul/20.00)Â
Â SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor maÃ§Ä±yla tamamlanacak.
(Ä°stanbul/20.00)Â
2- TFF 1. Lig'in 29. haftasÄ±nda BalÄ±kesirspor-AltÄ±nordu, Manisaspor-Denizlispor ve ÅžanlÄ±urfaspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Gaziantepspor maÃ§larÄ± oynanacak.
(BalÄ±kesir/17.00/Manisa/18.30/ÅžanlÄ±urfa/19.30)Â
3- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Cup Tenis TurnuvasÄ±'nda ana tablo maÃ§larÄ± Garanti Koza Arena'da baÅŸlayacak.
(Ä°stanbul)Â
4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi play-off Ã§eyrek final ikinci maÃ§larÄ± oynanacak. BeÅŸiktaÅŸ-Bellona AGÃœ, Ä°stanbul Ãœniversitesi-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-FenerbahÃ§e ve Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.
(Ä°stanbul/16.00/Mersin/Hatay/18.00)Â
5- Voleybol Efeler Ligi play-off turunda Galatasaray HDI Sigorta-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Maliye Piyango-Ä°negÃ¶l Belediyespor maÃ§larÄ± oynanacak.
(Ä°stanbul/17.00/Ankara/18.00)Â
6- Slovakya'da devam eden 2017 CEV 19 YaÅŸ AltÄ± Erkekler Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda TÃ¼rkiye ikinci maÃ§Ä±nda Finlandiya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Puchov/21.00)
Â Ã–ZEL HABER
1- "TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonu ile finansman maliyetleri dÃ¼ÅŸecek"
- BaÅŸbakanlÄ±k TÃ¼rkiye YatÄ±rÄ±m Destek ve TanÄ±tÄ±m AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Arda Ermut:
- "Fon, nakit zengini Ã¼lkelere doÄŸrudan devletin varlÄ±klarÄ±na yatÄ±rÄ±m yapma imkanÄ± saÄŸlayacak"
- "Devletimiz de bu sayede, maalesef haksÄ±z yere Ã¼lkemizle ilgili Ã§ok negatif kararlar alan kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n etkilerinden baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde, finansman maliyetlerini dÃ¼ÅŸÃ¼rerek gerekli ve bÃ¼yÃ¼k makro projelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak"
- "TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonu milli bir anlayÄ±ÅŸla ve profesyonel bir ÅŸekilde yÃ¶netilecek"
- "Kamu ÅŸirketleri, TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonu gibi bir yapÄ±nÄ±n altÄ±nda yÃ¶netilmesi durumunda global dÃ¼zeydeki rakipleriyle rekabet edebilecek ÅŸirketler haline gelecek"
2- "Almanya-TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler devam edecek"
- Offenbach Sanayi ve Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Alfred Clouth:
- "Almanya ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler gelecekte ciddi ÅŸekilde devam edecektir. Bu konuda iyimserim"
- "TÃ¼rkler Almanya iÃ§in iyi iÅŸler yaptÄ±. Åžu an birÃ§oÄŸunun da kendi firmasÄ± var"
- "TÃ¼rkiye'de altyapÄ±, telekomÃ¼nikasyon gibi birÃ§ok alanda iÅŸ var. BirÃ§ok iÅŸ bizi bekliyor"
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, "Ã‡anakkale Kara Muharebelerinin 102. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ Anma TÃ¶renleri"ne katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ile beraberindeki heyeti kabul edecek, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
YÄ±ldÄ±rÄ±m fotoÄŸrafÄ± Ã§ekme isteÄŸiyle yola Ã§Ä±kan iki TÃ¼rk elektronik mÃ¼hendisi, baÅŸta tamamen el Ã¼retimiyle geliÅŸtirdikleri, daha sonra uluslararasÄ± fonlama platformundan destek alarak seri Ã¼retime geÃ§tikleri fotoÄŸraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART'Ä±, Amerikan ordusu ve NASA'ya satmayÄ± baÅŸardÄ±
TÃ¼rkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Forumu, Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Ã‡in Halk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu Yandong, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± ZÃ¼htÃ¼ Arslan ve YÃ–K BaÅŸkanÄ± Yekta SaraÃ§'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler takip edilecek
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Esenyurt, AvcÄ±lar, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BaÅŸakÅŸehir ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§elerinde dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif ve Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim, Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bir araya gelecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri kapsamÄ±nda ara bÃ¶lgede bir araya gelecek.
Ä°talya, G7 dÃ¶nem baÅŸkanÄ± olmasÄ± sebebiyle Lucca kentinde 2 gÃ¼n boyunca G7 Ãœlkeleri DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak. G7 Ã¼lkeleri, terÃ¶r baÅŸta olmak Ã¼zere kÃ¼resel geliÅŸmeleri, Suriye, Irak, Libya, Ä°ran, Ukrayna ve Afrika'yÄ± ele alacak.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek Ä°stanbul mitingine katÄ±lacak.