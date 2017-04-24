09:11, 24 Nisan 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, TESK Genel Merkezi'nde, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile TÃ¼rkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu arasÄ±nda "Aktif Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ KapsamÄ±nda YÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek Faaliyetlerle Ä°lgili Ä°ÅŸbirliÄŸi" protokolÃ¼ imza tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/14.00)



EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, "Hayalindeki TÃ¼rk Otomobilini Tasarla" etkinliÄŸine iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/13.00)Â

2- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, KarayollarÄ± BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rleri toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/09.30)Â

3- TÃœÄ°K, mart ayÄ± konut satÄ±ÅŸ istatistiklerini ve nisan ayÄ± sektÃ¶rel gÃ¼ven endekslerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Merkez BankasÄ± 85. Hesap DÃ¶nemi OlaÄŸan Genel Kurul toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.

(Ankara/14.00)



DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)Â

2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam) Â

KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, "Ã‡anakkale Kara Muharebelerinin 102. YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ Anma TÃ¶renleri"ne katÄ±lacak.

(Ã‡anakkale/10.00-16.15)Â

2- "21. YapÄ± Kredi Afife Tiyatro Ã–dÃ¼lleri" HaliÃ§ Kongre Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenecek tÃ¶renle sahiplerini bulacak.

(Ä°stanbul/20.00)Â

Â SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor maÃ§Ä±yla tamamlanacak.

(Ä°stanbul/20.00)Â

2- TFF 1. Lig'in 29. haftasÄ±nda BalÄ±kesirspor-AltÄ±nordu, Manisaspor-Denizlispor ve ÅžanlÄ±urfaspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Gaziantepspor maÃ§larÄ± oynanacak.

(BalÄ±kesir/17.00/Manisa/18.30/ÅžanlÄ±urfa/19.30)Â

3- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Cup Tenis TurnuvasÄ±'nda ana tablo maÃ§larÄ± Garanti Koza Arena'da baÅŸlayacak.

(Ä°stanbul)Â

4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi play-off Ã§eyrek final ikinci maÃ§larÄ± oynanacak. BeÅŸiktaÅŸ-Bellona AGÃœ, Ä°stanbul Ãœniversitesi-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-FenerbahÃ§e ve Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/16.00/Mersin/Hatay/18.00)Â

5- Voleybol Efeler Ligi play-off turunda Galatasaray HDI Sigorta-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Maliye Piyango-Ä°negÃ¶l Belediyespor maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ä°stanbul/17.00/Ankara/18.00)Â

6- Slovakya'da devam eden 2017 CEV 19 YaÅŸ AltÄ± Erkekler Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda TÃ¼rkiye ikinci maÃ§Ä±nda Finlandiya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Puchov/21.00)

Â Ã–ZEL HABER

1- "TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonu ile finansman maliyetleri dÃ¼ÅŸecek"

- BaÅŸbakanlÄ±k TÃ¼rkiye YatÄ±rÄ±m Destek ve TanÄ±tÄ±m AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Arda Ermut:

- "Fon, nakit zengini Ã¼lkelere doÄŸrudan devletin varlÄ±klarÄ±na yatÄ±rÄ±m yapma imkanÄ± saÄŸlayacak"

- "Devletimiz de bu sayede, maalesef haksÄ±z yere Ã¼lkemizle ilgili Ã§ok negatif kararlar alan kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n etkilerinden baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde, finansman maliyetlerini dÃ¼ÅŸÃ¼rerek gerekli ve bÃ¼yÃ¼k makro projelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak"

- "TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonu milli bir anlayÄ±ÅŸla ve profesyonel bir ÅŸekilde yÃ¶netilecek"

- "Kamu ÅŸirketleri, TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonu gibi bir yapÄ±nÄ±n altÄ±nda yÃ¶netilmesi durumunda global dÃ¼zeydeki rakipleriyle rekabet edebilecek ÅŸirketler haline gelecek"

2- "Almanya-TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler devam edecek"

- Offenbach Sanayi ve Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Alfred Clouth:

- "Almanya ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler gelecekte ciddi ÅŸekilde devam edecektir. Bu konuda iyimserim"

- "TÃ¼rkler Almanya iÃ§in iyi iÅŸler yaptÄ±. Åžu an birÃ§oÄŸunun da kendi firmasÄ± var"

- "TÃ¼rkiye'de altyapÄ±, telekomÃ¼nikasyon gibi birÃ§ok alanda iÅŸ var. BirÃ§ok iÅŸ bizi bekliyor"