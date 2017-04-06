09:37, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Åži ve Trump'un 'Kuzey Kore' mesaisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n telefonda Kuzey Kore'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Ã‡in Merkez Televizyonu'nun (CCTV) haberine gÃ¶re, Åži ile Trump telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Pekin yÃ¶netiminin, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararlarÄ±na aykÄ±rÄ± her tÃ¼rlÃ¼ eyleme karÅŸÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Åži, taraflara itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak bÃ¶lgede tansiyonu artÄ±racak eylemlerden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ±, taraflarÄ±n sadece gerekli sorumluluÄŸu Ã¼stlenerek ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer meselesinin Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸabileceÄŸini ve Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±labileceÄŸini ifade etti.

Åži, bu meselede Washington yÃ¶netiminin dahil olduÄŸu tÃ¼m taraflarla ortak hareket ederek yarÄ±mada, kuzeydoÄŸu Asya ve dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã§aba harcamaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Haberde, Åži ve Trump'Ä±n, yakÄ±n diyaloÄŸun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi ve ortak ilgi alanlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¼ncel konularÄ±n en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi yÃ¶nÃ¼nde fikir birliÄŸine vardÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.