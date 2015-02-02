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11:36, 24 Nisan 2017 Pazartesi
Avrupa
09:39, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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Macron'dan sistemi reformdan geÃ§irme sÃ¶zÃ¼
Macron'dan sistemi reformdan geÃ§irme sÃ¶zÃ¼

Fransaâ€™daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde ilk turu Ã¶nde bitiren Macron, sistemi reformdan geÃ§irme sÃ¶zÃ¼ verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransaâ€™daÂ En Marche"Â (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) Hareketi'nin lideriÂ Emmanuel Macron,Â cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini kazanmasÄ± halinde sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ Ã¶nÃ¼nde engel olan sistemi reformdan geÃ§irme sÃ¶zÃ¼ verdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunu Ã¶nde bitiren Macron, Paris'te seÃ§menlerine hitap etti.

Macron, "EÄŸer iki hafta sonra seÃ§imi kazanÄ±rsam, 30 yÄ±ldÄ±r sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ Ã¶nÃ¼nde engel olan sistemi reformdan geÃ§ireceÄŸim." dedi.

"Siyaset yaÅŸamÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§manÄ±n zamanÄ± geldi." diyen Macron, "YapÄ±lmasÄ± gereken Ã§ok iÅŸ var, ancak sizin de vereceÄŸiniz destekle ben bu gÃ¶reve hazÄ±rÄ±m." ifadesini kullandÄ±.

Fransa'da ilk defa merkez saÄŸ ve merkez sol parti adaylarÄ±nÄ±n ilk tur sonucunda birlikte elendiklerini kaydeden Macron, FransÄ±z seÃ§menin, bu seÃ§imde bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸime imza atarak, Ã¼lkede artÄ±k kÃ¶klÃ¼ bir deÄŸiÅŸiklik istediÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.

Macron, "Biz bir yÄ±l iÃ§inde FransÄ±z siyaset yaÅŸamÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirdik." diye konuÅŸtu.

"BÃœTÃœN FRANSIZLARI BÄ°RLEÅžTÄ°RMEK BENÄ°M EN BÃœYÃœK Ã–DEVÄ°M"

SeÃ§ilirse bÃ¼tÃ¼n FransÄ±zlarÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Macron, "BÃ¼tÃ¼n FransÄ±zlarÄ± birleÅŸtirmek benim en bÃ¼yÃ¼k Ã¶devim olacak." dedi.

Macron, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Fransa ile AB'nin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n da Ã¶nceliÄŸi olacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.

7 MayÄ±s'taki ikinci turda Emmanuel Macron ile aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen yarÄ±ÅŸacak.



Ä°lgili Konular fransa macron
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