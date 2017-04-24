09:41, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Meteoroloji'den buzlanma uyarÄ±sÄ±





Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'da fÄ±rtÄ±na, buzlanma ve don bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman iÃ§in fÄ±rtÄ±na, buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yarÄ±n sabaha kadar Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bÃ¶lgede havanÄ±n parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece sÄ±caklÄ±klarÄ±nda 6-8 derece, gÃ¼ndÃ¼z sÄ±caklÄ±klarÄ±nda 3-4 derecelik dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ beklenen bÃ¶lgede, gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ±dan esen rÃ¼zgarlarÄ±n gece saatlerinde kuzeybatÄ±ya dÃ¶nmesi ve kuvvetli esmesi, zaman zaman da ÅŸiddetini artÄ±rmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. RÃ¼zgarÄ±n kuzeybatÄ±ya dÃ¶nmesi ve gece saatlerinde sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle yÃ¼ksek kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. VatandaÅŸlar ile yetkililer Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, soba zehirlenmesi, ulaÅŸÄ±mda aksama, aÄŸaÃ§ ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± uyarÄ±ldÄ±. Â

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