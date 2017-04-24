09:55, 24 Nisan 2017 Pazartesi

MÄ±sÄ±r ve ABD'den KÄ±zÄ±ldeniz'de ortak tatbikat





MÄ±sÄ±r ve ABD'nin KÄ±zÄ±ldeniz'de birkaÃ§ gÃ¼n devam edecek ortak askeri tatbikata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±rÂ veÂ ABD'ninÂ KÄ±zÄ±ldeniz'de birkaÃ§ gÃ¼n devam edecek ortakÂ askeri tatbikata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. MÄ±sÄ±r ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r ve ABD'nin donanma gÃ¼Ã§lerinin, KÄ±zÄ±ldeniz karasularÄ±nda "KartalÄ±n SelamÄ± 2017" isimli ortak askeri tatbikata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Tatbikatta Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Pakistan ve Ä°talya'nÄ±n gÃ¶zlemci olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, bunun kardeÅŸ ve dost Ã¼lkeler arasÄ±nda askeri ufuklarÄ±n geliÅŸtirilmesi ile tecrÃ¼belerin paylaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen ortak tatbikatlar kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. TatbikatÄ±n ABD ile MÄ±sÄ±r silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi dayanaklarÄ±nÄ± desteklemek ve deniz donanmasÄ±nda en son sistemlerinin Ã¶ÄŸrenilmesini hedeflediÄŸi kaydedildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.