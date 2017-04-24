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11:36, 24 Nisan 2017 Pazartesi
OrtadoÄŸu
09:55, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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MÄ±sÄ±r ve ABD'den KÄ±zÄ±ldeniz'de ortak tatbikat
MÄ±sÄ±r ve ABD'den KÄ±zÄ±ldeniz'de ortak tatbikat

MÄ±sÄ±r ve ABD'nin KÄ±zÄ±ldeniz'de birkaÃ§ gÃ¼n devam edecek ortak askeri tatbikata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±rÂ veÂ ABD'ninÂ KÄ±zÄ±ldeniz'de birkaÃ§ gÃ¼n devam edecek ortakÂ askeri tatbikata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

MÄ±sÄ±r ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r ve ABD'nin donanma gÃ¼Ã§lerinin, KÄ±zÄ±ldeniz karasularÄ±nda "KartalÄ±n SelamÄ± 2017" isimli ortak askeri tatbikata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Tatbikatta Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Pakistan ve Ä°talya'nÄ±n gÃ¶zlemci olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, bunun kardeÅŸ ve dost Ã¼lkeler arasÄ±nda askeri ufuklarÄ±n geliÅŸtirilmesi ile tecrÃ¼belerin paylaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen ortak tatbikatlar kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

TatbikatÄ±n ABD ile MÄ±sÄ±r silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi dayanaklarÄ±nÄ± desteklemek ve deniz donanmasÄ±nda en son sistemlerinin Ã¶ÄŸrenilmesini hedeflediÄŸi kaydedildi.



Ä°lgili Konular MÄ±sÄ±r ABD KÄ±zÄ±ldeniz KartalÄ±n SelamÄ± 2017
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