MalezyalÄ± yardÄ±m gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri Londra'da 7 saat sorgulandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'ye gidecek yardÄ±m konvoyuna katÄ±lmak Ã¼zere Malezya'dan Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'ya giden 20 MalezyalÄ± yardÄ±m gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼, Heathrow HavalimanÄ±'nda 7 saat sorgulandÄ±.
Malezya MÃ¼slÃ¼man GenÃ§lik Hareketi'ne (ABIM) baÄŸlÄ± KÃ¼resel BarÄ±ÅŸ Misyonu'ndan Ahmed Fehmi bin Muhammed Åžamsuddin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'ye gÃ¶nderilecek ambulanslar iÃ§in Kuala Lumpur'dan Londra'ya giden 20 kiÅŸilik MalezyalÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ekibinin, Heathrow HavalimanÄ±'nda Ä°ngiliz Ã¶zel gÃ¼venlik ve gÃ¶Ã§men bÃ¼rosu yetkililerince 7 saat sorgulandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Suriye Ä°Ã§in Malezya YaÅŸam HattÄ±, Malezya MÃ¼slÃ¼man GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, Suriye TÄ±p GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri, KÃ¼resel BarÄ±ÅŸ Misyonu, Ä°nsanlÄ±k KahramanlarÄ± gibi sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na mensup MalezyalÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin, Ä°ngiliz yetkililere yardÄ±mÄ± belgelediklerini belirten Åžamsuddin, gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin 7 saatlik soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
Suriye iÃ§in Birlik Ambulans Konvoyu adÄ±yla Ä°ngiltere'den yola Ã§Ä±karÄ±lacak 85 ambulansÄ±n, Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ± geÃ§erek Suriye'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Malezya'nÄ±n 7 ambulansla katkÄ±da bulunduÄŸu konvoyda Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden 130 yardÄ±m gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ yer alÄ±yor.
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Kolombiya'nÄ±n Choco yÃ¶netim bÃ¶lgesinde, yaklaÅŸÄ±k 6 aydÄ±r Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu'nun (ELN) elinde bulunan bir Rus vatandaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 128 kiÅŸinin, 3 ila 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 35 kiÅŸinin ise beraat ettiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Maduro, muhalefete diyalog sÃ¼recini devam ettirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Afganistan'da Savunma BakanÄ± ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± istifa etti
MenÃ¼sÃ¼nde domuz eti iÃ§eren yemeklere yer verdiÄŸi halde "helal" logolu Ã§ubuklar kullanan restoran, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisini Ã§ekti. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin altÄ±na yorum yazarak MÃ¼slÃ¼manlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan kiÅŸi, polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
MÄ±sÄ±r ve ABD'nin KÄ±zÄ±ldeniz'de birkaÃ§ gÃ¼n devam edecek ortak askeri tatbikata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Malezya KÃ¼resel BarÄ±ÅŸ Misyonu'ndan Åžamsuddin, Malezya'dan 20 kiÅŸilik gÃ¶nÃ¼llÃ¼ yardÄ±m ekibinin, Heathrow HavalimanÄ±'nda 7 saat sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransaâ€™daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde ilk turu Ã¶nde bitiren Macron, sistemi reformdan geÃ§irme sÃ¶zÃ¼ verdi
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, taraflarÄ±n gerekli sorumluluÄŸu Ã¼stlenerek ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer meselesinin Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸini kaydetti
"23 Nisan DÃ¼nya Kitap GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla Marib kentindeki Genel Kitap Kurulu ile Muhammed bin RaÅŸid Al Maktum VakfÄ±'nÄ±n iÅŸ birliÄŸiyle kentlerde bulunan kÃ¼tÃ¼phanelere 100 bin kitap daÄŸÄ±tma projesi baÅŸlatÄ±ldÄ±.
ABD'deki Ä°slamofobi ile mÃ¼cadele konulu konferansta ayrÄ±ca ÅŸeriat hukuku, Ã¼lke Ã§apÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±klar ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± gibi konular ele alÄ±ndÄ±
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turu sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ve Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldÄ±.
FransÄ±z siyaset bilimci Defarges, televizyon ekranÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda sarf ettiÄŸi sÃ¶zlerin kamuoyunda tepki toplamasÄ± Ã¼zerine Ã¶zÃ¼r diledi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilen Cerablus'ta Ã§ocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen etkinlikte eÄŸlendi
KDP ve KYB politbÃ¼ro Ã¼yeleri, "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu"nu ele almak iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ defa bir araya geldi