09:54, 24 Nisan 2017 Pazartesi

MalezyalÄ± yardÄ±m gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri Londra'da 7 saat sorgulandÄ±





Malezya KÃ¼resel BarÄ±ÅŸ Misyonu'ndan Åžamsuddin, Malezya'dan 20 kiÅŸilik gÃ¶nÃ¼llÃ¼ yardÄ±m ekibinin, Heathrow HavalimanÄ±'nda 7 saat sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'ye gidecek yardÄ±m konvoyuna katÄ±lmak Ã¼zere Malezya'dan Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'ya giden 20 MalezyalÄ± yardÄ±m gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼, Heathrow HavalimanÄ±'nda 7 saat sorgulandÄ±. Malezya MÃ¼slÃ¼man GenÃ§lik Hareketi'ne (ABIM) baÄŸlÄ± KÃ¼resel BarÄ±ÅŸ Misyonu'ndan Ahmed Fehmi bin Muhammed Åžamsuddin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'ye gÃ¶nderilecek ambulanslar iÃ§in Kuala Lumpur'dan Londra'ya giden 20 kiÅŸilik MalezyalÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ekibinin, Heathrow HavalimanÄ±'nda Ä°ngiliz Ã¶zel gÃ¼venlik ve gÃ¶Ã§men bÃ¼rosu yetkililerince 7 saat sorgulandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Suriye Ä°Ã§in Malezya YaÅŸam HattÄ±, Malezya MÃ¼slÃ¼man GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, Suriye TÄ±p GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri, KÃ¼resel BarÄ±ÅŸ Misyonu, Ä°nsanlÄ±k KahramanlarÄ± gibi sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na mensup MalezyalÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin, Ä°ngiliz yetkililere yardÄ±mÄ± belgelediklerini belirten Åžamsuddin, gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin 7 saatlik soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Suriye iÃ§in Birlik Ambulans Konvoyu adÄ±yla Ä°ngiltere'den yola Ã§Ä±karÄ±lacak 85 ambulansÄ±n, Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ± geÃ§erek Suriye'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Malezya'nÄ±n 7 ambulansla katkÄ±da bulunduÄŸu konvoyda Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden 130 yardÄ±m gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ yer alÄ±yor. Â

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