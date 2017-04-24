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10:09, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda ikinci duruÅŸma
ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda ikinci duruÅŸma

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ikinci duruÅŸma...

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼Â sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari, 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.

MuÄŸla 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, adliye binasÄ±ndaki salonlarÄ±n fiziki yetersizliÄŸi nedeniyle MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ±n salonunda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya tutuklu 44 sanÄ±k, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri eÅŸliÄŸinde getirildi. Salonda sanÄ±klarÄ±n yakÄ±nlarÄ± ve taraf avukatlarÄ± da hazÄ±r bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 25 kiÅŸi ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de mÃ¼dahillik talebi kabul edilen davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde, olay gÃ¼nÃ¼ Ä°zmir'deki askeri birliklerde gÃ¶revli olduklarÄ± anlaÅŸÄ±lan tanÄ±klar ile ÅŸehit polislere olay yerinde ve hastanede mÃ¼dahalede bulunan saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin dinlenmesi bekleniyor.

Ä°DDÄ°ANAME

FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in bir numaralÄ± ÅŸÃ¼pheli olduÄŸu iddianamede, sanÄ±klarÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast", "anayasayÄ± ihlal", "yasama organÄ±na karÅŸÄ± suÃ§", "hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± suÃ§", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olma", "yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rme", "yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s etme", "kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s", "zincirleme ÅŸekilde cebir ve tehdit kullanarak kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma", "neticesi sebebiyle aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ yaralama", "zincirleme ÅŸekilde silahla tehdit", "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret", "zincirleme ÅŸekilde kamu gÃ¶revlisine gÃ¶revi nedeniyle hakaret", "kamu malÄ±na zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihlali" ve "nitelikli yaÄŸma" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.

SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren FETÃ–'nÃ¼n "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker iÃ§in en az altÄ±ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis talep ediliyor.



Ä°lgili Konular ErdoÄŸan ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ± 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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