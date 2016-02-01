Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§iÅŸler baÅŸladÄ±

"Bu ÅŸenlikte kitaplar canlanacak"

Taze Kitap YayÄ±n YÃ¶netmeni Sevde, "AslÄ±nda kitabÄ±n iÃ§ine girmek gibi bir ÅŸey olacak bu ÅŸenlik. 'Taze Kitap', yerli Ã§ocuk edebiyatÄ±na kafa yoran ve bunun iÃ§in emek harcayan bir yayÄ±nevi. Ä°nsanlarÄ±n Ã§ocuk edebiyatÄ±, Ã§ocuk kitaplarÄ± ve Ã§ocuk kitapÃ§Ä±larÄ±ndan haberdar olmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz" dedi