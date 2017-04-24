10:20, 24 Nisan 2017 Pazartesi

MÃ¼slÃ¼manlara hakaret eden Ã‡inliye gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'in kuzeyinde bir kiÅŸinin, MÃ¼slÃ¼manlara hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ã‡in KomÃ¼nist Partisinin (Ã‡KP) resmi yayÄ±n organlarÄ±ndan Global Times'Ä±n haberine gÃ¶re, HÄ±bey eyaletinin Baoding kentindeki bir restoranda, Ã¼zerinde Ã‡ince "Ã‡ingcÄ±n" (helal) yazÄ±sÄ± bulunan "kuayzÄ±" (yemek Ã§ubuÄŸu) ile domuz eti servis edilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgedeki MÃ¼slÃ¼manlar olayÄ± protesto etti.

Yerel yetkililer, sosyal medyada MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n restoranÄ± protesto ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 yaÅŸÄ±ndaki Ã‡Ä±n isimli bir kiÅŸinin hakaret iÃ§eren yorumlar yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini duyurdu.

YaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik Ã§irkin ifadeler kullanan ÅŸÃ¼pheli, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis, sÃ¶z konusu ÅŸahsÄ±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 15 gÃ¼n hapis ve bin yÃ¼en (yaklaÅŸÄ±k 525 TL) cezaya Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Emniyet birimleri, pazar gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Zayzay adlÄ± barbekÃ¼ restoranÄ±nÄ±n Ã¼zerinde "helal" yazÄ±lÄ± Ã§ubuklar kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak menÃ¼sÃ¼nde domuz etine de yer verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡Ä°N'DE HELAL GIDA STANDARTLARI

Ãœlkedeki helal gÄ±da Ã¼reticileri, Ã¼rÃ¼nlerini bulunduklarÄ± bÃ¶lgedeki yerel Ä°slam Cemiyeti idarelerinin denetimlerinden geÃ§iriyor. Ä°ÅŸletmeler, ilgili kurumun onaylayÄ±p helal sertifikasÄ± verdiÄŸi Ã¼rÃ¼n gruplarÄ±nÄ±, "helal" damgasÄ± ya da logosu ile piyasaya sÃ¼rebiliyor.

Ã‡in Ä°slam Cemiyeti, helal et kesimi yapÄ±lan her tesise, iÅŸletmenin talebi doÄŸrultusunda imam atÄ±yor. Bu imamlar, kesimhanelerde yapÄ±lan iÅŸlemlerin helal konseptine uygunluÄŸunu denetleyip onay veriyor.

Sahte helal damgalÄ± Ã¼rÃ¼nleri piyasaya sÃ¼ren iÅŸletme sahiplerine yasal iÅŸlem uygulanÄ±yor.

DÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi Ã‡in'deki 56 etnik azÄ±nlÄ±ktan 10'u MÃ¼slÃ¼man. MÃ¼slÃ¼man olan Hui (Ã‡inli MÃ¼slÃ¼manlar), Uygur, KÄ±rgÄ±z, Kazak, Tacik, Tatar, Ã–zbek, Salar, Baoan ve DongÅŸiang etnik unsurlarÄ±, yoÄŸun olarak Ã¼lkenin kuzey ve kuzeybatÄ±sÄ±nda yaÅŸÄ±yor.