MÃ¼slÃ¼manlara hakaret eden Ã‡inliye gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in'in kuzeyinde bir kiÅŸinin, MÃ¼slÃ¼manlara hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in KomÃ¼nist Partisinin (Ã‡KP) resmi yayÄ±n organlarÄ±ndan Global Times'Ä±n haberine gÃ¶re, HÄ±bey eyaletinin Baoding kentindeki bir restoranda, Ã¼zerinde Ã‡ince "Ã‡ingcÄ±n" (helal) yazÄ±sÄ± bulunan "kuayzÄ±" (yemek Ã§ubuÄŸu) ile domuz eti servis edilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgedeki MÃ¼slÃ¼manlar olayÄ± protesto etti.
Yerel yetkililer, sosyal medyada MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n restoranÄ± protesto ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 yaÅŸÄ±ndaki Ã‡Ä±n isimli bir kiÅŸinin hakaret iÃ§eren yorumlar yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini duyurdu.
YaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik Ã§irkin ifadeler kullanan ÅŸÃ¼pheli, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis, sÃ¶z konusu ÅŸahsÄ±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 15 gÃ¼n hapis ve bin yÃ¼en (yaklaÅŸÄ±k 525 TL) cezaya Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Emniyet birimleri, pazar gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Zayzay adlÄ± barbekÃ¼ restoranÄ±nÄ±n Ã¼zerinde "helal" yazÄ±lÄ± Ã§ubuklar kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak menÃ¼sÃ¼nde domuz etine de yer verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡Ä°N'DE HELAL GIDA STANDARTLARI
Ãœlkedeki helal gÄ±da Ã¼reticileri, Ã¼rÃ¼nlerini bulunduklarÄ± bÃ¶lgedeki yerel Ä°slam Cemiyeti idarelerinin denetimlerinden geÃ§iriyor. Ä°ÅŸletmeler, ilgili kurumun onaylayÄ±p helal sertifikasÄ± verdiÄŸi Ã¼rÃ¼n gruplarÄ±nÄ±, "helal" damgasÄ± ya da logosu ile piyasaya sÃ¼rebiliyor.
Ã‡in Ä°slam Cemiyeti, helal et kesimi yapÄ±lan her tesise, iÅŸletmenin talebi doÄŸrultusunda imam atÄ±yor. Bu imamlar, kesimhanelerde yapÄ±lan iÅŸlemlerin helal konseptine uygunluÄŸunu denetleyip onay veriyor.
Sahte helal damgalÄ± Ã¼rÃ¼nleri piyasaya sÃ¼ren iÅŸletme sahiplerine yasal iÅŸlem uygulanÄ±yor.
DÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi Ã‡in'deki 56 etnik azÄ±nlÄ±ktan 10'u MÃ¼slÃ¼man. MÃ¼slÃ¼man olan Hui (Ã‡inli MÃ¼slÃ¼manlar), Uygur, KÄ±rgÄ±z, Kazak, Tacik, Tatar, Ã–zbek, Salar, Baoan ve DongÅŸiang etnik unsurlarÄ±, yoÄŸun olarak Ã¼lkenin kuzey ve kuzeybatÄ±sÄ±nda yaÅŸÄ±yor.
Kolombiya'nÄ±n Choco yÃ¶netim bÃ¶lgesinde, yaklaÅŸÄ±k 6 aydÄ±r Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu'nun (ELN) elinde bulunan bir Rus vatandaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 128 kiÅŸinin, 3 ila 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 35 kiÅŸinin ise beraat ettiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Maduro, muhalefete diyalog sÃ¼recini devam ettirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Afganistan'da Savunma BakanÄ± ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± istifa etti
MenÃ¼sÃ¼nde domuz eti iÃ§eren yemeklere yer verdiÄŸi halde "helal" logolu Ã§ubuklar kullanan restoran, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisini Ã§ekti. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin altÄ±na yorum yazarak MÃ¼slÃ¼manlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan kiÅŸi, polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
MÄ±sÄ±r ve ABD'nin KÄ±zÄ±ldeniz'de birkaÃ§ gÃ¼n devam edecek ortak askeri tatbikata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Malezya KÃ¼resel BarÄ±ÅŸ Misyonu'ndan Åžamsuddin, Malezya'dan 20 kiÅŸilik gÃ¶nÃ¼llÃ¼ yardÄ±m ekibinin, Heathrow HavalimanÄ±'nda 7 saat sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransaâ€™daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde ilk turu Ã¶nde bitiren Macron, sistemi reformdan geÃ§irme sÃ¶zÃ¼ verdi
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, taraflarÄ±n gerekli sorumluluÄŸu Ã¼stlenerek ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer meselesinin Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸini kaydetti
"23 Nisan DÃ¼nya Kitap GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla Marib kentindeki Genel Kitap Kurulu ile Muhammed bin RaÅŸid Al Maktum VakfÄ±'nÄ±n iÅŸ birliÄŸiyle kentlerde bulunan kÃ¼tÃ¼phanelere 100 bin kitap daÄŸÄ±tma projesi baÅŸlatÄ±ldÄ±.
ABD'deki Ä°slamofobi ile mÃ¼cadele konulu konferansta ayrÄ±ca ÅŸeriat hukuku, Ã¼lke Ã§apÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±klar ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± gibi konular ele alÄ±ndÄ±
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turu sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ve Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldÄ±.
FransÄ±z siyaset bilimci Defarges, televizyon ekranÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda sarf ettiÄŸi sÃ¶zlerin kamuoyunda tepki toplamasÄ± Ã¼zerine Ã¶zÃ¼r diledi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilen Cerablus'ta Ã§ocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen etkinlikte eÄŸlendi
KDP ve KYB politbÃ¼ro Ã¼yeleri, "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu"nu ele almak iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ defa bir araya geldi