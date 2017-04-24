ErdoÄŸan'dan 'suikast Ã§aÄŸrÄ±sÄ±' yapan Defarges'e suÃ§ duyurusu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, FransÄ±z siyaset bilimciÂ Philippe Moreau DefargesÂ hakkÄ±nda, televizyon programÄ±nda kendisine yÃ¶nelik ifadeleri nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikaste azmettirmek"ten suÃ§ duyurusunda bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ±Â HÃ¼seyin AydÄ±n, mÃ¼vekkili ErdoÄŸan adÄ±naÂ Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dÃ¶rt sayfalÄ±kÂ suÃ§ duyurusuÂ dilekÃ§esi verdi.
DilekÃ§ede FransÄ±z siyaset bilimci Defarges'in, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda televizyon kanalÄ±nda sarf ettiÄŸi "... GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadarÄ±yla hukuki yol kapandÄ±, ya iÃ§ savaÅŸ ya da sÃ¶ylenmesi zor bir hipotez, ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesidir. BÃ¶yle bir ortamda suikastÄ± unutmayalÄ±m." sÃ¶zlerine yer verildi.
Defarges'in aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n, BatÄ±'da artÄ±k psikiyatrik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸen ErdoÄŸan dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geldiÄŸi nokta itibarÄ±yla ibret verici olduÄŸu belirtilen dilekÃ§ede, Defarges'in, alenen ErdoÄŸan'a suikaste azmettirmesinin sadece hukukÃ§ularÄ±n deÄŸil, ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgilenen doktorlarÄ±n da ilgi alanÄ±na girdiÄŸi kaydedildi.
Philippe Moreau Defarges, sÃ¶zlerinin kamuoyunda tepki toplamasÄ± ve TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin IFRI nezdindeki giriÅŸimleri sonrasÄ± Ã¶zÃ¼r dilemek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Defarges, Twitter hesabÄ±ndan ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±:
"22 Nisan Cumartesi, 'DÃ¼nyada 7 GÃ¼n' yayÄ±nÄ± Ã§erÃ§evesinde (BFM Business), TÃ¼rkiye'deki duruma iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi ifade etmek iÃ§in tartÄ±ÅŸmaya davet edildim. BazÄ± ifadelerim uygunsuz oldu ve yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±. Derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼mÃ¼ ifade etmek istiyorum ve kÄ±rmÄ±ÅŸ olabileceÄŸim kiÅŸi ve gruplardan iÃ§tenlikle Ã¶zÃ¼r diliyorum. SÃ¶zlerim hiÃ§bir ÅŸekilde IFRI'yi baÄŸlamamaktadÄ±r ve tamamÄ±yla kiÅŸiseldir."
Program bittikten sonra sosyal medyada Defarges'e ve BFM Business kanalÄ±na tepki gÃ¶steren TÃ¼rkler, televizyon ekranlarÄ±ndan cinayet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.
Fransa'da yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da TÃ¼rk sosyal medyada bu konuda paylaÅŸÄ±mlarda bulunarak, mesajlarÄ±yla Fransa Televizyon ve Radyo YayÄ±nlarÄ±nÄ± Denetleme YÃ¼ksek Konseyine (CSA) ÅŸikayette bulunduklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸlerdi.
Ã‡ok sayÄ±da vatandaÅŸ da Philippe Moreau Defarges hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunacaÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
VatandaÅŸlar ayrÄ±ca, Defarges'in uzman olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± IFRI ve BFM Business kanalÄ±nÄ± da aÃ§Ä±klama yaparak, Ã¶zÃ¼r dilemeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "RuslarÄ±n TÃ¼rkiye'deki vizesiz kalma sÃ¼resini 60 gÃ¼nden 90 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±yoruz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z siyaset bilimci Defarges hakkÄ±nda, televizyon programÄ±nda kendisine yÃ¶nelik ifadeleri nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikaste azmettirmek"ten suÃ§ duyurusunda bulundu
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