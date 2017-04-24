10:30, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Behl saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Afganistan hÃ¼kÃ¼metinden istifa





Afganistan'da Savunma BakanÄ± ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'da Savunma BakanÄ± Abdullah Habibi ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Kadem Åžah Åžahim, geÃ§en cuma Behl vilayetindeki kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen ve 140 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifa ettiÄŸi bildirildi. Afgan yetkililer yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Savunma BakanÄ± Habibi ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Åžahim'in istifalarÄ±nÄ± sunduklarÄ±nÄ± belirtti. Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani'nin Habibi ve Åžahim'in istifalarÄ±nÄ± kabul ettiÄŸi kaydedildi. Asker Ã¼niformalÄ± 10 Taliban Ã¼yesi gecen cuma Ã¶ÄŸle saatlerinde Ã¼lkenin kuzeyindeki Behl vilayetinde konuÅŸlu 209. Åžahin Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 140 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu Ã¼stlenen Taliban SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zabihullah MÃ¼cahit, eylem Ã¶ncesinde kolorduda gÃ¶revli 4 asker aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bÃ¶lgede keÅŸif yaptÄ±klarÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

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