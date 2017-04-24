Behl saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Afganistan hÃ¼kÃ¼metinden istifa

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'da Savunma BakanÄ± Abdullah Habibi ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Kadem Åžah Åžahim, geÃ§en cuma Behl vilayetindeki kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen ve 140 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifa ettiÄŸi bildirildi.
Afgan yetkililer yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Savunma BakanÄ± Habibi ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Åžahim'in istifalarÄ±nÄ± sunduklarÄ±nÄ± belirtti. Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani'nin Habibi ve Åžahim'in istifalarÄ±nÄ± kabul ettiÄŸi kaydedildi.
Asker Ã¼niformalÄ± 10 Taliban Ã¼yesi gecen cuma Ã¶ÄŸle saatlerinde Ã¼lkenin kuzeyindeki Behl vilayetinde konuÅŸlu 209. Åžahin Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 140 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu Ã¼stlenen Taliban SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zabihullah MÃ¼cahit, eylem Ã¶ncesinde kolorduda gÃ¶revli 4 asker aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bÃ¶lgede keÅŸif yaptÄ±klarÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.
Kolombiya'nÄ±n Choco yÃ¶netim bÃ¶lgesinde, yaklaÅŸÄ±k 6 aydÄ±r Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu'nun (ELN) elinde bulunan bir Rus vatandaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 128 kiÅŸinin, 3 ila 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 35 kiÅŸinin ise beraat ettiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Maduro, muhalefete diyalog sÃ¼recini devam ettirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Afganistan'da Savunma BakanÄ± ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± istifa etti
MenÃ¼sÃ¼nde domuz eti iÃ§eren yemeklere yer verdiÄŸi halde "helal" logolu Ã§ubuklar kullanan restoran, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisini Ã§ekti. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin altÄ±na yorum yazarak MÃ¼slÃ¼manlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan kiÅŸi, polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
MÄ±sÄ±r ve ABD'nin KÄ±zÄ±ldeniz'de birkaÃ§ gÃ¼n devam edecek ortak askeri tatbikata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Malezya KÃ¼resel BarÄ±ÅŸ Misyonu'ndan Åžamsuddin, Malezya'dan 20 kiÅŸilik gÃ¶nÃ¼llÃ¼ yardÄ±m ekibinin, Heathrow HavalimanÄ±'nda 7 saat sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransaâ€™daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde ilk turu Ã¶nde bitiren Macron, sistemi reformdan geÃ§irme sÃ¶zÃ¼ verdi
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, taraflarÄ±n gerekli sorumluluÄŸu Ã¼stlenerek ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer meselesinin Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸini kaydetti
"23 Nisan DÃ¼nya Kitap GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla Marib kentindeki Genel Kitap Kurulu ile Muhammed bin RaÅŸid Al Maktum VakfÄ±'nÄ±n iÅŸ birliÄŸiyle kentlerde bulunan kÃ¼tÃ¼phanelere 100 bin kitap daÄŸÄ±tma projesi baÅŸlatÄ±ldÄ±.
ABD'deki Ä°slamofobi ile mÃ¼cadele konulu konferansta ayrÄ±ca ÅŸeriat hukuku, Ã¼lke Ã§apÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±klar ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± gibi konular ele alÄ±ndÄ±
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turu sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketlerine gÃ¶re, YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ve Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldÄ±.
FransÄ±z siyaset bilimci Defarges, televizyon ekranÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda sarf ettiÄŸi sÃ¶zlerin kamuoyunda tepki toplamasÄ± Ã¼zerine Ã¶zÃ¼r diledi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilen Cerablus'ta Ã§ocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen etkinlikte eÄŸlendi
KDP ve KYB politbÃ¼ro Ã¼yeleri, "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu"nu ele almak iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ defa bir araya geldi