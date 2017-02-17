10:41, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Maduro'dan muhalefete zeytin dalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere sahne olan Venezuela'da Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, muhalefete diyalog sÃ¼reciniÂ devam ettirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â

BBC'de yer alan habere gÃ¶re, yerel bir televizyon programÄ±na katÄ±lan Maduro,Â Ã¼lkede hÃ¼kÃ¼met ve muhalefet arasÄ±nda geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda diyalog gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ederken muhalefetin, kendisine yÃ¶nelikÂ "anlaÅŸmalarÄ± ihlal ettiÄŸi ve diyaloÄŸu zaman kazanmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±"Â ÅŸeklinde suÃ§lamalarda bulunduÄŸunu belirten Maduro,Â bu nedenle duranÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ãœlkedeki erken seÃ§im talebine iliÅŸkin de aÃ§Ä±klamalarda bulunan Maduro, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve eyalet valiliÄŸi seÃ§imlerini desteklediÄŸini ifade etti.

Maduro, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imiyle ilgili ise herhangi bir yorum yapmadÄ±.Â

Ãœlkede eyalet valiliÄŸi seÃ§imlerinin normal ÅŸartlarda geÃ§en aralÄ±kta yapÄ±lmasÄ± gerekiyordu, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin ise normal sÃ¼resi bu yÄ±l doluyor.

HÃœKÃœMET KARÅžITI PROTESTOLARDA 20'DEN FAZLA KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ

Venezuela'da geÃ§en ayÄ±n sonundan bu yana devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolarda 20'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, onlarca kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Venezuela YÃ¼ksek Mahkemesi, 31 Mart'taki kararÄ±yla mahkemenin Ã¶nceki kararlarÄ±na riayet etmediÄŸi gerekÃ§esiyle Kongrenin yetkilerini Ã¼zerine almÄ±ÅŸtÄ±.

Muhalefet, bu kararÄ±n Ã¼lkeyi diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe giden ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan yola soktuÄŸunu savunmuÅŸ, baÅŸkent Caracas'ta halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Tepkilerin ardÄ±ndan mahkeme, 1 Nisan'da kararÄ±nÄ± geri Ã§ektiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen halk, erken seÃ§im talebiyle protestolarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.