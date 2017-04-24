11:07, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Ä°srail askerleri 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±





Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 4'Ã¼ Hamas mensubu 12 Filistinlinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GÃ¶zaltÄ±larÄ±n BatÄ± Åžeria'nÄ±n Sanur, Nebi Salih, Es-Sevahira ve Deyr Samit beldelerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Ä°srail gÃ¼Ã§leri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te sÄ±k sÄ±k evlere baskÄ±nlar dÃ¼zenleyerek Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor. Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.

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