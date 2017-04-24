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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:36, 24 Nisan 2017 Pazartesi
DÄ±ÅŸ Politika
11:08, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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RuslarÄ±n vizesiz kalma sÃ¼resi 90 gÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±yor
RuslarÄ±n vizesiz kalma sÃ¼resi 90 gÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±yor

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "RuslarÄ±n TÃ¼rkiye'deki vizesiz kalma sÃ¼resini 60 gÃ¼nden 90 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±yoruz." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BazÄ± temaslarda bulunmak Ã¼zereÂ Antalya'ya gelenÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AlanyaÂ ilÃ§esinde bir restoranda,Â UluslararasÄ± Rus DerneÄŸi, medya yÃ¶neticileri ve 24 Ã¼lkeden gelen Rus gazetecilerle bir araya geldi.

KatÄ±lÄ±mcÄ±larla tek tek tokalaÅŸan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye ile Rusya iliÅŸkilerinin Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±nda bir araya geldiklerini sÃ¶yledi.

Ã–nemli bir referandum sonrasÄ± medya temsilcileriyle beraber olmaktan mutluluk duyduÄŸunu vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bizim bugÃ¼n Milli Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±mÄ±z. TBMM'nin kuruluÅŸunun 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼. Bizde Ã§ocuklara armaÄŸan edildi. BirkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r Avrupa'nÄ±n ve dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinden Ã§ocuklar bu bayramÄ± kutlamak iÃ§in TÃ¼rkiye'de bulunuyorlar. Ben de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir Ã§ocuÄŸumuza bÄ±rakÄ±p geldim. Ã–nemli bir gÃ¼n de MiraÃ§ Kandilimiz. Dini ve milli bakÄ±mdan Ã¶nemli bir gÃ¼nde sizlerle beraberiz." diye konuÅŸtu.

Gerek Suriye'de gerekse bÃ¶lgede birÃ§ok Ã¶nemli geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nem olduÄŸunu vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rusya ile yaÅŸanan Ã¼zÃ¼cÃ¼ hadiseden Ã¶nce pasaportsuz geÃ§iÅŸ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

BirÃ§ok alanda Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸunu ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "RuslarÄ±n TÃ¼rkiye'deki vizesiz kalma sÃ¼resini 60 gÃ¼nden 90 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±yoruz. 18 yaÅŸÄ±na gelen bazÄ± genÃ§lere de vatandaÅŸlÄ±k vereceÄŸiz, Antalya'da ve Alanya'da beÅŸ, altÄ± gence vatandaÅŸlÄ±k vereceÄŸiz." dedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na, akraba topluluklarÄ±na yÃ¶nelik de Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, dÄ±ÅŸ politikadaki en Ã¶nemli unsurlardan bir tanesinin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan soydaÅŸ, akraba topluluklarÄ±yla yakÄ±n temasta bulunmak ve onlarla yakÄ±ndan ilgilenmek olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

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Ä°lgili Konular rusya TÃ¼rkiye
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