RuslarÄ±n vizesiz kalma sÃ¼resi 90 gÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±yor

BazÄ± temaslarda bulunmak Ã¼zereÂ Antalya'ya gelenÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AlanyaÂ ilÃ§esinde bir restoranda,Â UluslararasÄ± Rus DerneÄŸi, medya yÃ¶neticileri ve 24 Ã¼lkeden gelen Rus gazetecilerle bir araya geldi.
KatÄ±lÄ±mcÄ±larla tek tek tokalaÅŸan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye ile Rusya iliÅŸkilerinin Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±nda bir araya geldiklerini sÃ¶yledi.
Ã–nemli bir referandum sonrasÄ± medya temsilcileriyle beraber olmaktan mutluluk duyduÄŸunu vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bizim bugÃ¼n Milli Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±mÄ±z. TBMM'nin kuruluÅŸunun 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼. Bizde Ã§ocuklara armaÄŸan edildi. BirkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r Avrupa'nÄ±n ve dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinden Ã§ocuklar bu bayramÄ± kutlamak iÃ§in TÃ¼rkiye'de bulunuyorlar. Ben de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir Ã§ocuÄŸumuza bÄ±rakÄ±p geldim. Ã–nemli bir gÃ¼n de MiraÃ§ Kandilimiz. Dini ve milli bakÄ±mdan Ã¶nemli bir gÃ¼nde sizlerle beraberiz." diye konuÅŸtu.
Gerek Suriye'de gerekse bÃ¶lgede birÃ§ok Ã¶nemli geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nem olduÄŸunu vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rusya ile yaÅŸanan Ã¼zÃ¼cÃ¼ hadiseden Ã¶nce pasaportsuz geÃ§iÅŸ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
BirÃ§ok alanda Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸunu ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "RuslarÄ±n TÃ¼rkiye'deki vizesiz kalma sÃ¼resini 60 gÃ¼nden 90 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±yoruz. 18 yaÅŸÄ±na gelen bazÄ± genÃ§lere de vatandaÅŸlÄ±k vereceÄŸiz, Antalya'da ve Alanya'da beÅŸ, altÄ± gence vatandaÅŸlÄ±k vereceÄŸiz." dedi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na, akraba topluluklarÄ±na yÃ¶nelik de Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, dÄ±ÅŸ politikadaki en Ã¶nemli unsurlardan bir tanesinin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan soydaÅŸ, akraba topluluklarÄ±yla yakÄ±n temasta bulunmak ve onlarla yakÄ±ndan ilgilenmek olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "RuslarÄ±n TÃ¼rkiye'deki vizesiz kalma sÃ¼resini 60 gÃ¼nden 90 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±yoruz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z siyaset bilimci Defarges hakkÄ±nda, televizyon programÄ±nda kendisine yÃ¶nelik ifadeleri nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikaste azmettirmek"ten suÃ§ duyurusunda bulundu
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla yurt geneli ve Balkanlarda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerde saf tuttu
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda internet hatlarÄ±ndan kaynaklÄ± sorun nedeniyle duran geÃ§iÅŸler yeniden baÅŸladÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ikinci duruÅŸma...
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'da fÄ±rtÄ±na, buzlanma ve don bekleniyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak ve DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit olan askerlerin ailelerine taziye dileklerini iletti
Taze Kitap YayÄ±n YÃ¶netmeni Sevde, "AslÄ±nda kitabÄ±n iÃ§ine girmek gibi bir ÅŸey olacak bu ÅŸenlik. 'Taze Kitap', yerli Ã§ocuk edebiyatÄ±na kafa yoran ve bunun iÃ§in emek harcayan bir yayÄ±nevi. Ä°nsanlarÄ±n Ã§ocuk edebiyatÄ±, Ã§ocuk kitaplarÄ± ve Ã§ocuk kitapÃ§Ä±larÄ±ndan haberdar olmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz" dedi
AralarÄ±nda farklÄ± Ã¼lkelerden TÃ¼rkiye'ye gelenlerin de bulunduÄŸu 100 Ã§ocuk, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde "barÄ±ÅŸ bildirisi" okudu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla 23 engelli Ã§ocuÄŸa "Alis Hariklar DiyarÄ±nda" oyunu izlettirildi
Gelibolu YarÄ±madasÄ±, Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 102'nci yÄ±lÄ± nedeniyle 24-25 Nisan'da dÃ¼zenlenecek tÃ¶renler Ã¶ncesi, Ã¶zellikle yerli turistlerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±
TSK'dan ÅžÄ±rnak'ta devam eden operasyonlarla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada bugÃ¼n 3 PKK'lÄ±nÄ±n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri iÃ§in Ã§Ä±ÄŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Sur ilÃ§esindeki OngÃ¶zlÃ¼ KÃ¶prÃ¼'de gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸenliÄŸe katÄ±lan Ã§ocuklar gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2017 TUS ilkbahar dÃ¶nemi) ve TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ±nÄ±n temel soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± ve cevap anahtarÄ± yayÄ±mlandÄ±
Suriye Ã¼zerinden AdÄ±yaman'a gelen toz bulutu il merkezinde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± etkiledi.