11:20, 24 Nisan 2017 Pazartesi

MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 128 kiÅŸiye hapis cezasÄ±





MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 128 kiÅŸinin, 3 ila 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 35 kiÅŸinin ise beraat ettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'daÂ darbe karÅŸÄ±tÄ±Â 128 kiÅŸinin, 3 ila 10 yÄ±lÂ hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 35 kiÅŸinin ise beraat ettiÄŸi bildirildi. Savunma heyeti Ã¼yesi Ahmed el-Kalleli, Ä°skenderiye Ceza Mahkemesi'nin 2013 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen darbe karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 15'i gÄ±yaben yargÄ±lanan 126 kiÅŸiye onar yÄ±l, 2 kiÅŸiye de Ã¼Ã§er yÄ±l hapis cezasÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi. Kalleli, mahkemenin 7'si gÄ±yaben yargÄ±lanan 35 sanÄ±k hakkÄ±nda ise delil yetersizliÄŸinden beraat kararÄ± verdiÄŸini belirtti. Kararlara temyiz yolunun aÃ§Ä±k olduÄŸu, gÄ±yaben yargÄ±lanan sanÄ±klarÄ±n ise teslim olduktan sonra tekrar yargÄ±lanacaÄŸÄ± ifade edildi. MÄ±sÄ±r'da demokratik seÃ§imlerle iÅŸ baÅŸÄ±na gelen CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'nin, 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± mensubu yÃ¼zlerce darbe karÅŸÄ±tÄ±, Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle gÃ¶zaltÄ±na alarak yargÄ±lanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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