ELN'nin elindeki Rus rehine kaÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ELN tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ermeni asÄ±llÄ± Rus rehinenin, Ã¶rgÃ¼t militanlarÄ±ndan birinin silahÄ±nÄ± ele geÃ§irdiÄŸi, Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yaralÄ± halde kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada militanlarÄ±n da aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, serbest bÄ±rakÄ±lmak Ã¼zere yola Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilden Rus rehinenin, geÃ§en yÄ±l 5 KasÄ±m'da, "uluslararasÄ± pazarlarda satmak iÃ§in zehirli kurbaÄŸa topladÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
AYNI BÃ–LGEDE BAÅžKA BÄ°R RUS BULUNDU
Bu arada yine Choco yÃ¶netim bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Litoral de San Juan kentinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan baÅŸka bir Rus vatandaÅŸÄ± bulundu.
KolombiyalÄ± gazeteci Salud Hernandez Mora'nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, sadece RusÃ§a bildiÄŸini sÃ¶yleyen Sergei Donets isimli Rus vatandaÅŸÄ±, bÃ¶lgede gÃ¶rev yapan askerler tarafÄ±ndan bulundu. Askerlerin yiyecek verdiÄŸi Donets, daha sonra bÃ¶lgeye en yakÄ±n GÃ¶Ã§menlik Ä°daresine teslim edildi.
Mora, "Sadece RusÃ§a bilen birinin uyuÅŸturucu ve silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ELN ve paramiliter gruplarÄ±n varlÄ±k gÃ¶sterdiÄŸi bir yerde bulunmasÄ± Ã§ok garip." ifadesini kullandÄ±.
Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti ile ELN arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, 7 Åžubat'ta Ekvador'un baÅŸkenti Quito'daki Cashapamba Cizvit Merkezinde yapÄ±lan tÃ¶renle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ederken Kolombiya'daki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ve rehin alma eylemlerini devam ettiren ELN, barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin daha kolay yÃ¼rÃ¼mesi iÃ§in bu eylemlerinden vazgeÃ§mesine yÃ¶nelik Ã§aÄŸrÄ±lara olumlu cevap vermiyor.
ELN'nin saldÄ±rÄ±larÄ± dolayÄ±sÄ±yla yavaÅŸ ilerleyen gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ekvador, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela, NorveÃ§ ile Brezilya'nÄ±n gÃ¶zlemciliÄŸi ve garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±lÄ±yor. Ä°lk turu, 6 Nisan'da sona eren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan taraflar, belirlenecek bir pilot bÃ¶lgede mayÄ±n temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti.
NÃ¼fusu 48 milyonu aÅŸan Latin Amerika Ã¼lkesi Kolombiya'da yarÄ±m yÃ¼zyÄ±ldan fazla sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸ, 260 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kiÅŸinin gÃ¶Ã§ etmesine neden olmuÅŸtu.
Kolombiya'nÄ±n Choco yÃ¶netim bÃ¶lgesinde, yaklaÅŸÄ±k 6 aydÄ±r Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu'nun (ELN) elinde bulunan bir Rus vatandaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 128 kiÅŸinin, 3 ila 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 35 kiÅŸinin ise beraat ettiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Maduro, muhalefete diyalog sÃ¼recini devam ettirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Afganistan'da Savunma BakanÄ± ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± istifa etti
MenÃ¼sÃ¼nde domuz eti iÃ§eren yemeklere yer verdiÄŸi halde "helal" logolu Ã§ubuklar kullanan restoran, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisini Ã§ekti. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin altÄ±na yorum yazarak MÃ¼slÃ¼manlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan kiÅŸi, polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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Malezya KÃ¼resel BarÄ±ÅŸ Misyonu'ndan Åžamsuddin, Malezya'dan 20 kiÅŸilik gÃ¶nÃ¼llÃ¼ yardÄ±m ekibinin, Heathrow HavalimanÄ±'nda 7 saat sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
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