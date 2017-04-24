MiraÃ§ Kandili idrak edildi | FOTO

Ä°stanbul'da, Sultanahmet, EyÃ¼p Sultan ve SÃ¼leymaniye camilerinde dÃ¼zenlenenÂ MiraÃ§ KandiliÂ programlarÄ±na, vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
Sultanahmet Camisi'nde akÅŸam namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen programda, BaÅŸ Ä°mam Hatip Hasan Kara, MiraÃ§ gecesinin Ã¶nemini anlattÄ±. Kara'nÄ±n vaazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, mevlit okunarak dualar edildi.
SÃ¼leymaniye, Fatih ve EyÃ¼p Sultan camilerinde de MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla programlar dÃ¼zenlendi.
VatandaÅŸlarÄ±n akÄ±n ettiÄŸi Fatih Camisi dolunca, cemaat avluda namaz kÄ±ldÄ±. EyÃ¼p Sultan Camisi ve tÃ¼rbesini de vatandaÅŸlar gece boyunca ziyaret etti.
AyrÄ±ca, Ä°stanbul'daki birÃ§ok camide kandil dolayÄ±sÄ±yla mevlit okundu, dualar edildi.Â
Ä°TO Åžehit RagÄ±p Ali Bilgen Ä°mam Hatip Ortaokulu 5'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Necip FazÄ±l Belge, MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Millet Camisi'nde dÃ¼zenlenen mevlit programÄ±nda Kur'an-Ä± Kerim okudu.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez'in konuÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan programda, Ã§ocuk hafÄ±z Belge de Kur'an-Ä± Kerim tilaveti sundu.Â
GÃ¶rmez, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Mirac-Ä± Nebi'nin, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k dersler ve ibretler iÃ§erdiÄŸini, Kur'an'Ä±n, Ä°slam'Ä±n tarihinde, Hz. Muhammed'in hayatÄ±nda ve kÄ±yamet sabahÄ±na kadar her mÃ¼min iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etti.
Mehmet GÃ¶rmez, "BugÃ¼n bize dÃ¼ÅŸen miraÃ§tan alacaÄŸÄ±mÄ±z derslerdir. MiracÄ±n nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na, Ä°sra yolculuÄŸunun nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine, ruhen mi, bedenen mi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na asla girmeden SÄ±ddÄ±k-Ä± Ekber tavrÄ±yla Ebu Bekir SÄ±ddÄ±k'Ä± sÄ±ddÄ±kiyet mertebesine ulaÅŸtÄ±ran o yÃ¼ksek tasdik ile iman ettik ve tasdik ettik diyerek amenna ve saddakna diyerek, miraÃ§tan alacaÄŸÄ±mÄ±z dersler Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸmalÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.
MiracÄ±n, yÃ¼celmenin ve yÃ¼kselmenin yollarÄ±nÄ± gÃ¶steren bir mucize olduÄŸunu dile getiren GÃ¶rmez, "MiraÃ§ bize yÃ¼kselmenin ve yÃ¼celmenin Rabbimizin yolundan geÃ§tiÄŸini, Allah'a kul olmaktan geÃ§tiÄŸini ilan eden bÃ¼yÃ¼k bir mucizedir. MiraÃ§, fizik aleminden metafizik aleme, bedenden ruha, kulun Rabbine ve beÅŸer olmaktan insan olmaya yÃ¼kselmektir. MiraÃ§tan alacaÄŸÄ±mÄ±z en bÃ¼yÃ¼k ders, kalbin miracÄ± Ã¼zerinde durmak. Ã–nce yÃ¼reklerimizin semasÄ±nda nasÄ±l yÃ¼kselebiliriz, yÃ¼celebiliriz? MiraÃ§tan alacaÄŸÄ±mÄ±z dersler bunlardÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Mimar Sinan'Ä±n ustalÄ±k eseri Selimiye Camisi'nde MiraÃ§ Kandili coÅŸkuyla idrak edildi.Â
VatandaÅŸlar, kandil dolayÄ±sÄ±yla baÅŸta tarihi Selimiye, Eski, ÃœÃ§ Åžerefeli camiler olmak Ã¼zere kentteki birÃ§ok camiyi doldurdu.
Selimiye Camisi'nde dÃ¼zenlenen kandil programÄ±na katÄ±lan vatandaÅŸlar, namaz kÄ±lÄ±p dua etti. VatandaÅŸlar, okunan Kur'an-Ä± Kerim, Mevlid-i Åžerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaÅŸadÄ±.Â
Edirne Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Emrullah ÃœzÃ¼m ise verdiÄŸi vaazda, ibadetin ve namazÄ±n Ã¶nemini anlattÄ±.
Bursa'da, MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla vatandaÅŸlar camilere akÄ±n etti.
Tarihi Ulu Cami ve Emir Sultan Camisi'nde MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla programlar dÃ¼zenlendi.Â
Tarihi camilerdeki kandil programlarÄ±na yoÄŸun ilgi gÃ¶steren vatandaÅŸlar namaz kÄ±ldÄ± ve dua etti.Â
Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸlayan program, mevlit ve dualarÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan yatsÄ± namazÄ±yla sona erdi.
"Peygamberler ÅŸehri" olarak da adlandÄ±rÄ±lan ÅžanlÄ±urfa'da, kandil nedeniyle vatandaÅŸlar BalÄ±klÄ±gÃ¶l YerleÅŸkesi'ndeki camilere akÄ±n etti.Â
AkÅŸam ezanÄ±ndan itibaren yerleÅŸkeye gelenler camilerde namaz kÄ±ldÄ±, Kur'an-Ä± Kerim okudu.
YatsÄ± namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅžanlÄ±urfa MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.Â
AyrÄ±ca, Ã§evre illerden gelen Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, kandil dolayÄ±sÄ±yla Hazreti Ä°brahim'in doÄŸduÄŸu rivayet edilen makam ile Hazreti EyÃ¼p'Ã¼n hastalÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ile Ã§ektiÄŸi belirtilen makamÄ± ziyaret etti.
KahramanmaraÅŸ, AdÄ±yaman, Malatya, Kilis, Adana, Hatay ve Osmaniye'deki camiler de MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen programlarda dolup taÅŸtÄ±.Â
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi HÃ¼srev Bey Camisi'nde kandil dolayÄ±sÄ±yla Kur'an-Ä± Kerim gecesi dÃ¼zenlendi, dualar edildi ve ilahiler okundu. MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lke genelindeki camilerde Ã§eÅŸitli programlar gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar ise tarihi Mustafa PaÅŸa Camisi'nde Kur'an-Ä± Kerim tilaveti, mevlit, TÃ¼rkÃ§e, ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a ilahiler dinledi.Â
SÄ±rbistan'da BoÅŸnak nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu Sancak bÃ¶lgesinin en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehri Novi Pazar'dakiler baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok camide Kur'an-Ä± Kerim okundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "RuslarÄ±n TÃ¼rkiye'deki vizesiz kalma sÃ¼resini 60 gÃ¼nden 90 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±yoruz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z siyaset bilimci Defarges hakkÄ±nda, televizyon programÄ±nda kendisine yÃ¶nelik ifadeleri nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikaste azmettirmek"ten suÃ§ duyurusunda bulundu
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla yurt geneli ve Balkanlarda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerde saf tuttu
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda internet hatlarÄ±ndan kaynaklÄ± sorun nedeniyle duran geÃ§iÅŸler yeniden baÅŸladÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ikinci duruÅŸma...
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'da fÄ±rtÄ±na, buzlanma ve don bekleniyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak ve DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit olan askerlerin ailelerine taziye dileklerini iletti
Taze Kitap YayÄ±n YÃ¶netmeni Sevde, "AslÄ±nda kitabÄ±n iÃ§ine girmek gibi bir ÅŸey olacak bu ÅŸenlik. 'Taze Kitap', yerli Ã§ocuk edebiyatÄ±na kafa yoran ve bunun iÃ§in emek harcayan bir yayÄ±nevi. Ä°nsanlarÄ±n Ã§ocuk edebiyatÄ±, Ã§ocuk kitaplarÄ± ve Ã§ocuk kitapÃ§Ä±larÄ±ndan haberdar olmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz" dedi
AralarÄ±nda farklÄ± Ã¼lkelerden TÃ¼rkiye'ye gelenlerin de bulunduÄŸu 100 Ã§ocuk, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde "barÄ±ÅŸ bildirisi" okudu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla 23 engelli Ã§ocuÄŸa "Alis Hariklar DiyarÄ±nda" oyunu izlettirildi
Gelibolu YarÄ±madasÄ±, Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±nÄ±n 102'nci yÄ±lÄ± nedeniyle 24-25 Nisan'da dÃ¼zenlenecek tÃ¶renler Ã¶ncesi, Ã¶zellikle yerli turistlerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±
TSK'dan ÅžÄ±rnak'ta devam eden operasyonlarla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada bugÃ¼n 3 PKK'lÄ±nÄ±n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri iÃ§in Ã§Ä±ÄŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Sur ilÃ§esindeki OngÃ¶zlÃ¼ KÃ¶prÃ¼'de gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸenliÄŸe katÄ±lan Ã§ocuklar gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2017 TUS ilkbahar dÃ¶nemi) ve TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ±nÄ±n temel soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± ve cevap anahtarÄ± yayÄ±mlandÄ±
Suriye Ã¼zerinden AdÄ±yaman'a gelen toz bulutu il merkezinde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± etkiledi.