GÃ¼ncelleme: 10:28, 24 Nisan 2017 Pazartesi

MiraÃ§ Kandili idrak edildi | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da, Sultanahmet, EyÃ¼p Sultan ve SÃ¼leymaniye camilerinde dÃ¼zenlenenÂ MiraÃ§ KandiliÂ programlarÄ±na, vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

Sultanahmet Camisi'nde akÅŸam namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen programda, BaÅŸ Ä°mam Hatip Hasan Kara, MiraÃ§ gecesinin Ã¶nemini anlattÄ±. Kara'nÄ±n vaazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, mevlit okunarak dualar edildi.

SÃ¼leymaniye, Fatih ve EyÃ¼p Sultan camilerinde de MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla programlar dÃ¼zenlendi.

VatandaÅŸlarÄ±n akÄ±n ettiÄŸi Fatih Camisi dolunca, cemaat avluda namaz kÄ±ldÄ±. EyÃ¼p Sultan Camisi ve tÃ¼rbesini de vatandaÅŸlar gece boyunca ziyaret etti.

AyrÄ±ca, Ä°stanbul'daki birÃ§ok camide kandil dolayÄ±sÄ±yla mevlit okundu, dualar edildi.Â

Ã‡OCUK HAFIZDAN KUR'AN-I KERÄ°M TÄ°LAVETÄ°

Ä°TO Åžehit RagÄ±p Ali Bilgen Ä°mam Hatip Ortaokulu 5'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Necip FazÄ±l Belge, MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Millet Camisi'nde dÃ¼zenlenen mevlit programÄ±nda Kur'an-Ä± Kerim okudu.



Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez'in konuÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan programda, Ã§ocuk hafÄ±z Belge de Kur'an-Ä± Kerim tilaveti sundu.Â

"MÄ°RAÃ‡TAN ALACAÄžIMIZ DERSLER ÃœZERÄ°NE YOÄžUNLAÅžMALIYIZ"

GÃ¶rmez, programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Mirac-Ä± Nebi'nin, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k dersler ve ibretler iÃ§erdiÄŸini, Kur'an'Ä±n, Ä°slam'Ä±n tarihinde, Hz. Muhammed'in hayatÄ±nda ve kÄ±yamet sabahÄ±na kadar her mÃ¼min iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etti.

Mehmet GÃ¶rmez, "BugÃ¼n bize dÃ¼ÅŸen miraÃ§tan alacaÄŸÄ±mÄ±z derslerdir. MiracÄ±n nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na, Ä°sra yolculuÄŸunun nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine, ruhen mi, bedenen mi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na asla girmeden SÄ±ddÄ±k-Ä± Ekber tavrÄ±yla Ebu Bekir SÄ±ddÄ±k'Ä± sÄ±ddÄ±kiyet mertebesine ulaÅŸtÄ±ran o yÃ¼ksek tasdik ile iman ettik ve tasdik ettik diyerek amenna ve saddakna diyerek, miraÃ§tan alacaÄŸÄ±mÄ±z dersler Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸmalÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.

MiracÄ±n, yÃ¼celmenin ve yÃ¼kselmenin yollarÄ±nÄ± gÃ¶steren bir mucize olduÄŸunu dile getiren GÃ¶rmez, "MiraÃ§ bize yÃ¼kselmenin ve yÃ¼celmenin Rabbimizin yolundan geÃ§tiÄŸini, Allah'a kul olmaktan geÃ§tiÄŸini ilan eden bÃ¼yÃ¼k bir mucizedir. MiraÃ§, fizik aleminden metafizik aleme, bedenden ruha, kulun Rabbine ve beÅŸer olmaktan insan olmaya yÃ¼kselmektir. MiraÃ§tan alacaÄŸÄ±mÄ±z en bÃ¼yÃ¼k ders, kalbin miracÄ± Ã¼zerinde durmak. Ã–nce yÃ¼reklerimizin semasÄ±nda nasÄ±l yÃ¼kselebiliriz, yÃ¼celebiliriz? MiraÃ§tan alacaÄŸÄ±mÄ±z dersler bunlardÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

SELÄ°MÄ°YE CAMÄ°SÄ° DOLDU TAÅžTI

Mimar Sinan'Ä±n ustalÄ±k eseri Selimiye Camisi'nde MiraÃ§ Kandili coÅŸkuyla idrak edildi.Â

VatandaÅŸlar, kandil dolayÄ±sÄ±yla baÅŸta tarihi Selimiye, Eski, ÃœÃ§ Åžerefeli camiler olmak Ã¼zere kentteki birÃ§ok camiyi doldurdu.

Selimiye Camisi'nde dÃ¼zenlenen kandil programÄ±na katÄ±lan vatandaÅŸlar, namaz kÄ±lÄ±p dua etti. VatandaÅŸlar, okunan Kur'an-Ä± Kerim, Mevlid-i Åžerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaÅŸadÄ±.Â

Edirne Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Emrullah ÃœzÃ¼m ise verdiÄŸi vaazda, ibadetin ve namazÄ±n Ã¶nemini anlattÄ±.

BURSALILAR CAMÄ°LERE AKIN ETTÄ°

Bursa'da, MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla vatandaÅŸlar camilere akÄ±n etti.

Tarihi Ulu Cami ve Emir Sultan Camisi'nde MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla programlar dÃ¼zenlendi.Â

Tarihi camilerdeki kandil programlarÄ±na yoÄŸun ilgi gÃ¶steren vatandaÅŸlar namaz kÄ±ldÄ± ve dua etti.Â

Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸlayan program, mevlit ve dualarÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan yatsÄ± namazÄ±yla sona erdi.

"PEYGAMBERLER ÅžEHRÄ°"NDE KANDÄ°L COÅžKUSU

"Peygamberler ÅŸehri" olarak da adlandÄ±rÄ±lan ÅžanlÄ±urfa'da, kandil nedeniyle vatandaÅŸlar BalÄ±klÄ±gÃ¶l YerleÅŸkesi'ndeki camilere akÄ±n etti.Â



AkÅŸam ezanÄ±ndan itibaren yerleÅŸkeye gelenler camilerde namaz kÄ±ldÄ±, Kur'an-Ä± Kerim okudu.

YatsÄ± namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅžanlÄ±urfa MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.Â



AyrÄ±ca, Ã§evre illerden gelen Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, kandil dolayÄ±sÄ±yla Hazreti Ä°brahim'in doÄŸduÄŸu rivayet edilen makam ile Hazreti EyÃ¼p'Ã¼n hastalÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ile Ã§ektiÄŸi belirtilen makamÄ± ziyaret etti.

KahramanmaraÅŸ, AdÄ±yaman, Malatya, Kilis, Adana, Hatay ve Osmaniye'deki camiler de MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen programlarda dolup taÅŸtÄ±.Â

BATI BALKANLARDA MÄ°RAÃ‡ KANDÄ°LÄ° KUTLANDI

Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi HÃ¼srev Bey Camisi'nde kandil dolayÄ±sÄ±yla Kur'an-Ä± Kerim gecesi dÃ¼zenlendi, dualar edildi ve ilahiler okundu. MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lke genelindeki camilerde Ã§eÅŸitli programlar gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

Makedonya'nÄ±n baÅŸkenti ÃœskÃ¼p'te yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar ise tarihi Mustafa PaÅŸa Camisi'nde Kur'an-Ä± Kerim tilaveti, mevlit, TÃ¼rkÃ§e, ArnavutÃ§a ve BoÅŸnakÃ§a ilahiler dinledi.Â



SÄ±rbistan'da BoÅŸnak nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu Sancak bÃ¶lgesinin en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehri Novi Pazar'dakiler baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok camide Kur'an-Ä± Kerim okundu.