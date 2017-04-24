GÃ¼ncelleme: 11:55, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Rusya'dan yeni S-500 iÃ§in hamle





Rusya, yeni nesil fÃ¼ze sistemi S-500 iÃ§in yeni fÃ¼ze denemelerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Hava ve Uzay SavunmasÄ±'nÄ±n S-500 fÃ¼ze sisteminin Ã¼retici ÅŸirketi Genel TasarÄ±mcÄ±sÄ± Pavel Sozinov, yeni nesil fÃ¼ze sistemi S-500 iÃ§in yeni fÃ¼ze denemelerine baÅŸlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Sozinov "Milli Savunma" dergisine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n sistemin ana araÃ§larÄ± poligonlarda gayet baÅŸarÄ±lÄ± denemelerden geÃ§iyorlar. Yeni roketler fÄ±rlatÄ±lmaya hazÄ±rlanÄ±yorlar. " dedi. Yeni nesil "Kara-Hava" fÃ¼ze sistemine ait olan S-500, uzaktan eylem ve Ã¼st dÃ¼zey fÃ¼ze savunma potansiyeline sahip olan sistem sadece fÃ¼zeleri yok etmekle kalmayan, aynÄ± zamanda uÃ§ak, helikopter ve diÄŸer hava araÃ§larÄ±nÄ± imha etme imkanÄ±na sahip bir havadan yakalama kompleksi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.