11:57, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ oylarda rekor





AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen, oylarÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 800 bin artÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n oy sayÄ±m sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ilk turunda, siyasi merkezdeki YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un ardÄ±ndan ikinci olan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen, oylarÄ±nÄ± 800 bin civarÄ±nda artÄ±rdÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n kesinleÅŸmemiÅŸ verilerine gÃ¶re, Ã¼lkede dÃ¼n yapÄ±lan seÃ§imde kullanÄ±lan oylarÄ±n yÃ¼zde 97'si sayÄ±ldÄ±. Macron oylarÄ±n yÃ¼zde 23,9'unu alarak seÃ§imden birinci Ã§Ä±karken, Le Pen de yÃ¼zde 21,4'lÃ¼k oy oranÄ±yla ikinci oldu. 2015 yÄ±lÄ±ndaki bÃ¶lgesel seÃ§imlerde yaklaÅŸÄ±k 6,8 milyon kiÅŸinin oyunu alarak bÃ¼yÃ¼k bir potansiyel yakalayan Ulusal Cephe, partinin lideri Marine Le Pen'in yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ise oylarÄ±n henÃ¼z yÃ¼zde 97'si sayÄ±lmÄ±ÅŸken yaklaÅŸÄ±k 46 milyon seÃ§menden 7,6 milyonunun oyunu almayÄ± baÅŸardÄ±. Ä°lk turda ilk iki sÄ±rayÄ± kazanan Macron ve Le Pen, 7 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek ikinci tur oylamada yarÄ±ÅŸacaklar. Macron, seÃ§imin ilk turunda yarÄ±ÅŸan 11 adaydan Ã§oÄŸunun ikinci tur iÃ§in desteÄŸini aldÄ±. Ä°kinci tura iliÅŸkin kamuoyu yoklamalarÄ±nda da Ã¶nde gÃ¶rÃ¼nen Macron'un, oylarÄ±n yÃ¼zde 62'sini almasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°lk tur seÃ§imin resmi sonuÃ§larÄ±nÄ±n Anayasa Konseyi tarafÄ±ndan 26 Nisan Ã‡arÅŸamba yerel saatle 20.00'ye (TSÄ° 21.00) kadar aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor. Ä°kinci turda kazanan aday, 14 MayÄ±s'a kadar CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'dan gÃ¶revi devralacak.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.