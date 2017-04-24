11:56, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Konut satÄ±ÅŸlarÄ± Mart'ta yÃ¼zde 10 arttÄ± | GRAFÄ°KLÄ°





TÃ¼rkiye genelinde martta 128 bin 923 konut satÄ±ldÄ±. GeÃ§en ay satÄ±lan konut sayÄ±sÄ±, bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 27, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ise yÃ¼zde 10 artÄ±ÅŸ kaydetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye Ä°statistik KurumuÂ (TÃœÄ°K), mart ayÄ±na iliÅŸkin konut satÄ±ÅŸ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, Ã¼lke genelinde martta satÄ±lan konut sayÄ±sÄ±, bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 27 arttÄ±. Konut sayÄ±sÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ise yÃ¼zde 10 artarak 128 bin 923 oldu.Â Ä°stanbul 22 bin 443 konut satÄ±ÅŸÄ±yla en yÃ¼ksek paya (yÃ¼zde 17,4) sahip oldu. SatÄ±ÅŸ sayÄ±larÄ±na gÃ¶re Ä°stanbul'u, 15 bin 4 konut satÄ±ÅŸÄ±yla (yÃ¼zde 11,6) Ankara, 8 bin 59 konut satÄ±ÅŸÄ±yla (yÃ¼zde 6,3) Ä°zmir izledi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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