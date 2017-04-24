Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:39, 24 Nisan 2017 Pazartesi
Eğitim
12:36, 24 Nisan 2017 Pazartesi

  • Paylaş
1 milyon 185 bin öğrenci TEOG maratonunda sona geldi
1 milyon 185 bin öğrenci TEOG maratonunda sona geldi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 26-27 Nisan'da yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavlara, 1 milyon 185 bin öğrencinin girmesi öngörülüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında gelecek hafta gerçekleştirilecek ikinci dönem ortak sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılımına yönelik planlama yapıldı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 8. sınıf öğrencilerine yönelik TEOG sınavları, yurt içinde 970, yurt dışında ise 15 merkezde gerçekleştirilecek.

TEOG ikinci dönem sınavları 26 Nisan'da başlayacak ve 2 gün sürecek. Merkezi ortak sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılımı öngörülüyor. Sınavlar, yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda gerçekleştirilecek.

Sınav öncesinde özel gereksinimlerini belgelendiren ve bilgileri modüle işlenen 7 öğrenci hastanede, 205 öğrenci evde, 11 bin 776 öğrenci tek kişilik sınıfta sınava alınacak ve bu öğrencilere 15 dakika ek sınav süresi tanınacak.

Sınavın yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde yapılacak oturumları, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak. Teneffüs araları 30 dakika olacak.

"SINAV ZOR OLMAYACAK"

MEB yetkilileri, ortak sınav sisteminde bu yıl herhangi bir değişiklik yapılmadığını, sınav kapsamındaki müfredatın önceden ilan edildiğini, beklenmedik bir soruyla karşılaşılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Yetkililer ayrıca geçen sınavlarda az sayıda öğrencinin cep telefonu ile sınava girmesinin ve soruların yanıtlarını cevap anahtarına işaretlemeyi unutmasının sınavda puan alamamalarına neden olduğunu hatırlatarak, şu uyarılarda bulundular:

"Öğrencilerimizi, özellikle bu husus konusunda uyarmak isteriz. Cevapların, soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlenmesi gerekiyor. Sınava cep telefonu gibi elektronik cihazlarla girmek ise kural ihlaline girdiğinden maalesef sınavın iptaline neden oluyor. Öğrencilerin, daha önce ilan ettiğimiz müfredat kapsamındaki kazanımlara çalışmaları halinde sürpriz bir soru ile karşılaşma ihtimalleri yok. 20 soru için 40 dakika süre tanıyoruz ve sınavı yetiştirememe gibi bir durumları da söz konusu değil. Sınav zor olmayacak, düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği bir sınav. Bu nedenle öğrencilerimiz, gönül rahatlığıyla sınava girsinler."



İlgili Konular MEB teog
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Eğitim Haberleri
1 milyon 185 bin öğrenci TEOG maratonunda sona geldi
1 milyon 185 bin öğrenci TEOG maratonunda sona geldi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 26-27 Nisan'da yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavlara, 1 milyon 185 bin öğrencinin girmesi öngörülüyor
TEOG'a beş gün kala öneriler
TEOG'a beş gün kala öneriler

Beş gün sonra gerçekleşecek TEOG sınavları öncesi uzmanlar başarıyı arttırmaya yardımcı olacak görüşlerini paylaştı
Japonya'da eğitim için burs başvuruları başladı
Japonya'da eğitim için burs başvuruları başladı

Japonya'da eğitim görmek isteyen Türk öğrenciler için 2018 yılı "Monbukagakusho:MEXT" burs başvuruları başladı.
MEB'den özel okul ücretleri için elektronik takip
MEB'den özel okul ücretleri için elektronik takip

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okul eğitim ücretlerine yapılacak zam oranının yıllık enflasyona göre belirlenip belirlenmediği, geçen yıl kurulan "elektronik takip" sistemiyle denetlenmeye başlandı
YÖKDİL Sınavı'nın 2'ncisi 9 Temmuz'da
YÖKDİL Sınavı'nın 2'ncisi 9 Temmuz'da

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın 2'ncisi 9 Temmuz Pazar günü yapılacak
İÜ'de yabancı dilde eğitim verecek 3 program açıldı
İÜ'de yabancı dilde eğitim verecek 3 program açıldı

İÜ, İstanbul İngilizce Tıp, İngilizce Eczacılık ile İlahiyat Arapça lisans programları açtı
ÖSYM'nin 'puan türü' değişiklikleri duyurusu
ÖSYM'nin 'puan türü' değişiklikleri duyurusu

YÖK, "Duyuruda belirtilen düzenleme, yüksekokuldan fakülteye dönüşen sadece perfüzyon ve antrenörlük eğitimi programlarına ilişkindir." açıklamasında bulundu.
ÖSYM'den 2017 LYS başvuruları için kamu spotu VİDEO
ÖSYM'den 2017 LYS başvuruları için kamu spotu | VİDEO

ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotuyla, 17 Nisan'da sona erecek LYS başvurularında dikkat edilmesi gerekenler konusunda adaylar uyarıldı
Eğitimcilerden TEOG 2 dönem sınavı için öneriler
Eğitimcilerden TEOG 2. dönem sınavı için öneriler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 26-27 Nisan 2017 Çarşamba- Perşembe tarihlerinde yapılacak olan TEOG sınavları ile ilgili eğitim uzmanları önerilerde bulundu
LYS sınav merkezleri listesine güncelleme
LYS sınav merkezleri listesine güncelleme

ÖSYM tarafından, Lisans Yerleştirme Sınavı'nın uygulanacağı ilçe sınav merkezleri listesinin güncellendiği bildirildi
Amerika da ödül alan Türk Robotik takımı Türkiye'ye dönüyor
Amerika’da ödül alan Türk Robotik takımı Türkiye'ye dönüyor

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “INTEGRA 3646”, Kaliforniya’da düzenlenen FIRST Robotics Competition yarışmasının en saygın ödülü olan Chairman’s Award’u ülkemize kazandırdı.
Milli Eğitim Bakanlığı ikili eğitimi kaldırıyor
Milli Eğitim Bakanlığı ikili eğitimi kaldırıyor

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Sağlam, huzurlu ve esenlikle eğitim alabileceği bir ortamı oluşturmamız lazım. Kaliteli eğitim vermek için ikili eğitimi kaldıracağız" dedi
LYS başvuru işlemleri başladı
LYS başvuru işlemleri başladı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre LYS başvuruları bugün başladı. Başvurular yaklaşık 2 hafta sürecek.
Öğretim üyesi evini kütüphaneye dönüştürdü
Öğretim üyesi evini kütüphaneye dönüştürdü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Aktaş'ın kütüphaneyi andıran 2 katlı evinde 40 bin kitap bulunuyor
YDS sınavı yarın yapılacak İşte detaylar
YDS sınavı yarın yapılacak... İşte detaylar

İlkbahar dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yarın yapılacak. Sınavın başlama saati olan 10.00'dan 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 09.45'ten sonra gelmeleri halinde sınava alınmayacak
Vizyon ile Trakya Üniversiteleri'nden Öğrenci Değişim Anlaşması
Vizyon ile Trakya Üniversiteleri'nden Öğrenci Değişim Anlaşması

Bulgaristan'ın Vizyon ile Türkiye'nin Trakya Üniversitesi arasında Öğrenci Değişim Anlaşması imzalandı

Haberler

TEOG'a beş gün kala öneriler
TEOG'a beş gün kala öneriler

Eğitimcilerden TEOG 2. dönem sınavı için öneriler
Eğitimcilerden TEOG 2 dönem sınavı için öneriler

TEOG sonuçları açıklandı
TEOG sonuçları açıklandı

TEOG mazeret sınavları sona erdi
TEOG mazeret sınavları sona erdi

TEOG'da ikinci gün oturumu başladı
TEOG'da ikinci gün oturumu başladı

TEOG mazeret sınavlarının ilk gün oturumu başladı
TEOG mazeret sınavlarının ilk gün oturumu başladı

Haftasonu TEOG mazeret sınavı var
Haftasonu TEOG mazeret sınavı var

TEOG soru ve cevapları açıklandı
TEOG soru ve cevapları açıklandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 