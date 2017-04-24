GÃ¼ncelleme: 03:37, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Sosyal medyada 'sazanlama' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BiliÅŸim hukukuÂ uzmanlarÄ±,Â sosyal medyaÂ kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n,Â hesaplarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ±Â veya adlarÄ±naÂ sahte sayfalarÂ aÃ§Ä±lmasÄ± halinde yapÄ±lacak paylaÅŸÄ±mlardan kendilerinin sorumlu tutulamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±klarÄ± metinlerin (sazanlama), bazÄ± hassas dÃ¶nemlerde toplumu korkuya sevk etme ve algÄ± oluÅŸturma amaÃ§lÄ± yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

HukukÃ§ular, "Sosyal medyada terÃ¶rÃ¼ destekleyenler hakkÄ±nda kovuÅŸturma aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶ylenmesi Ã¼zerine bunu fÄ±rsat bilen bazÄ± art niyetli insanlarÄ±n, gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini sevmedikleri insanlarÄ± zor duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in harekete geÃ§ip, Facebookâ€™ta profil resimlerinizi alarak sizin adÄ±nÄ±za sahte hesaplar aÃ§arak sizin adÄ±nÄ±za terÃ¶re destek verebilir ya da hoÅŸ olmayan paylaÅŸÄ±mlar yapabilirler." ÅŸeklinde devam eden metinlerin paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n hukuki olarak hiÃ§bir geÃ§erliliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶zellikle referandum sonrasÄ± gibi Ã¶nemli dÃ¶nemlerde bu metinlerin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Avukat Sertel ÅžÄ±racÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Hem biliÅŸim ÅŸubedeki memur arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z hem de uzman cumhuriyet savcÄ±larÄ±mÄ±z bu konuyu bildikleri iÃ§in bÃ¶yle bir konu Ã¶nÃ¼ne geldiÄŸinde, hemen ÅŸahÄ±slarÄ± yakalayalÄ±m demezler." dedi.

Avukat BurÃ§ak ÃœnsalÂ da "Son dÃ¶nemde Ã¼lkemizde internet Ã¼zerinden iÅŸlenen suÃ§larÄ±n artmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilenler bir de 'sosyal medya Ã¼zerinden terÃ¶re destek verenler hakkÄ±nda kovuÅŸturma' ÅŸeklinde veya 'BeÄŸenmezseniz sayfamÄ±z silinecek', 'BeÄŸenirseniz Facebook falanca yere 1 dolar baÄŸÄ±ÅŸ yapacak' gibi birÃ§ok viral ortaya Ã§Ä±kardÄ±lar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ãœnsal, bu gibi cÃ¼mlelerin amacÄ±nÄ±n kullanÄ±cÄ±yÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rmek, onlarÄ±n itibarÄ±nÄ± ve gÃ¼venilirliÄŸini zedelemek olduÄŸunu ifade ederek, bu gibi tek taraflÄ± Facebook postlarÄ± ile yapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n hiÃ§bir baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve hukuki hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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