12:41, 24 Nisan 2017 Pazartesi

DEAÅž Irak-ÃœrdÃ¼n uluslararasÄ± karayolunu kÄ±smen ele geÃ§irdi





Irak'ta DEAÅž'Ä±n Irak-ÃœrdÃ¼n uluslararasÄ± karayolunun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'ta DEAÅž, Enbar'a baÄŸlÄ± Ratba ilÃ§esinin doÄŸusundaki Irak-ÃœrdÃ¼n uluslararasÄ± karayolunun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdi. DEAÅžÂ militanlarÄ±nÄ±n dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucunda yolun tahrip olduÄŸu belirtildi. DEAÅž, dÃ¼n de Ratba'nÄ±n doÄŸusunda Irak askerlerini taÅŸÄ±yan konvoya saldÄ±rmasÄ± sonucunda 10 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 20 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti. Irak ordusuna baÄŸlÄ± Cezire OperasyonlarÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ±, DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan Enbar'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Rave bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 Ã¶rgÃ¼t militanÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼klerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§en hafta PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin hava desteÄŸiyle Enbar'Ä±n batÄ± bÃ¶lgelerini DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

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