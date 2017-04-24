DEAÅž Irak-ÃœrdÃ¼n uluslararasÄ± karayolunu kÄ±smen ele geÃ§irdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'ta DEAÅž, Enbar'a baÄŸlÄ± Ratba ilÃ§esinin doÄŸusundaki Irak-ÃœrdÃ¼n uluslararasÄ± karayolunun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdi.
DEAÅžÂ militanlarÄ±nÄ±n dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucunda yolun tahrip olduÄŸu belirtildi.
DEAÅž, dÃ¼n de Ratba'nÄ±n doÄŸusunda Irak askerlerini taÅŸÄ±yan konvoya saldÄ±rmasÄ± sonucunda 10 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 20 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.
Irak ordusuna baÄŸlÄ± Cezire OperasyonlarÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ±, DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunan Enbar'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Rave bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 Ã¶rgÃ¼t militanÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼klerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
GeÃ§en hafta PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin hava desteÄŸiyle Enbar'Ä±n batÄ± bÃ¶lgelerini DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.
FHKC Siyasi BÃ¼ro Ã¼yesi Mazhar, "BugÃ¼n Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸumuzu gÃ¶stermek ve 'sizin yanÄ±nÄ±zdayÄ±z, sizden vazgeÃ§medik' demek iÃ§in buradayÄ±z" dedi
Ä°ngiltere'de eÄŸitim gÃ¶ren Malezya'nÄ±n yeni Kral'Ä± V .Muhammed resmen gÃ¶reve baÅŸladÄ±
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'e sÃ¼rpriz ziyarette bulunan ABD Savunma BakanÄ± EÅŸref Gani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Japon destroyerler ve USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu ortak tatbikata baÅŸladÄ±
Irak'ta DEAÅž'Ä±n Irak-ÃœrdÃ¼n uluslararasÄ± karayolunun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen, oylarÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 800 bin artÄ±rdÄ±
Rusya, yeni nesil fÃ¼ze sistemi S-500 iÃ§in yeni fÃ¼ze denemelerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Kolombiya'nÄ±n Choco yÃ¶netim bÃ¶lgesinde, yaklaÅŸÄ±k 6 aydÄ±r Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu'nun (ELN) elinde bulunan bir Rus vatandaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tÄ± 128 kiÅŸinin, 3 ila 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 35 kiÅŸinin ise beraat ettiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Maduro, muhalefete diyalog sÃ¼recini devam ettirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Afganistan'da Savunma BakanÄ± ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± istifa etti
MenÃ¼sÃ¼nde domuz eti iÃ§eren yemeklere yer verdiÄŸi halde "helal" logolu Ã§ubuklar kullanan restoran, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n tepkisini Ã§ekti. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin altÄ±na yorum yazarak MÃ¼slÃ¼manlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan kiÅŸi, polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
MÄ±sÄ±r ve ABD'nin KÄ±zÄ±ldeniz'de birkaÃ§ gÃ¼n devam edecek ortak askeri tatbikata baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Malezya KÃ¼resel BarÄ±ÅŸ Misyonu'ndan Åžamsuddin, Malezya'dan 20 kiÅŸilik gÃ¶nÃ¼llÃ¼ yardÄ±m ekibinin, Heathrow HavalimanÄ±'nda 7 saat sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransaâ€™daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde ilk turu Ã¶nde bitiren Macron, sistemi reformdan geÃ§irme sÃ¶zÃ¼ verdi