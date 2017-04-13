12:59, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Dolar/TL son 5,5 ayÄ±n an dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼





GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,59'un altÄ±na gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alÄ±cÄ± buluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayanÂ dolar/TL, 3,59'un altÄ±na gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alÄ±cÄ± buluyor. HaftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,5878'i gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan saat 12.20 itibarÄ±yla yÃ¼zde 0,8 azalÄ±ÅŸla 3,5895 seviyelerinde bulunuyor. AynÄ± dakikalarda avro/TL yÃ¼zde 0,07 azalÄ±ÅŸla 3,9028, sterlin/TL ise yÃ¼zde 0,87 deÄŸer kaybÄ±yla 4,6071'den iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Dolar endeksiÂ de bugÃ¼nÂ yaklaÅŸÄ±k 5,5 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesiÂ olan 98,79'a kadar gerilese de saat 12.20 itibarÄ±yla 99'un hemen Ã¼zerinde dengelendi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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