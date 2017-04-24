13:01, 24 Nisan 2017 Pazartesi

ElazÄ±ÄŸ'da 15 gÃ¼nlÃ¼k Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi uygulamasÄ±





ElazÄ±ÄŸ'da bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ElazÄ±ÄŸ'da Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, devam eden terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda gÃ¼venlik nedeniyle 15 bÃ¶lgede 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Alacakaya ilÃ§esi Gortil ve Herbite yaylasÄ±, ArÄ±cak GÃ¶rese 1 ve GÃ¶rese 2, KarakoÃ§an GazdaÄŸÄ±-KaraboÄŸa daÄŸlarÄ± hattÄ±, DilektaÅŸÄ± YaylasÄ±, AkpÄ±nar batÄ±sÄ± ve Pilavtepe bÃ¶lgesi, KoÃ§yiÄŸitler kÃ¶yÃ¼ batÄ±sÄ±, BaÅŸak YaylasÄ±, Velikan doÄŸusu, Ã‡atÄ±lÄ± bÃ¶lgesi, Palu AkdaÄŸ bÃ¶lgesi, Haydar ve DeÅŸtibotan yaylalarÄ±na 23 Nisan-7 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda girmemeleri konusunda uyarÄ±da bulunuldu.

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