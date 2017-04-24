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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:39, 24 Nisan 2017 Pazartesi
Asya
13:28, 24 Nisan 2017 Pazartesi

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Japonya ve ABD'den ortak deniz tatbikatÄ±
Japonya ve ABD'den ortak deniz tatbikatÄ±

Japon destroyerler ve USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu ortak tatbikata baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya ve ABD, BatÄ± Pasifik'te ortak deniz tatbikatÄ±na baÅŸladÄ±.

Kyodo ajansÄ±nÄ±n haberinde, iki Ã¼lkenin BatÄ± Pasifik'te, Japonya'ya ait iki destroyer ve ABD'ye ait Carl Vinson uÃ§ak gemisinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortak deniz tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtildi.

Haberde, Japon gemilerinin ve USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun birkaÃ§ gÃ¼n sÃ¼recek stratejik manevra ve iletiÅŸim tatbikatlarÄ± yapacaÄŸÄ± kaydedildi.

USS Carl Vinson sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Ortak tatbikat, ortak denizcilik ve savunma yeteneklerini geliÅŸtirmek, ortak manevra yeterliliÄŸini artÄ±rmak ve talep edildiÄŸinde deniz kuvvetlerinin bÃ¶lge savunmasÄ±na hazÄ±rlÄ±klÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe, Tokyo'da, Kuzey Kore tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lan Japon vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ailelerini temsil eden bir grubun Ã¼yeleri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinlikte yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'nin fÃ¼ze ve nÃ¼kleer denemelerinin, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ihlal ettiÄŸini ve "basit bir ÅŸekilde tolere edilemeyeceÄŸini" sÃ¶yledi.

USS Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun, tatbikatÄ±n ardÄ±ndan kuzeye doÄŸru giderek ay sonu gelmeden Japon Denizi'ne ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi bildirildi. Carl Vinson uÃ§ak gemisi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n emriyle Kuzey Kore'ye nÃ¼kleer giriÅŸimlerine son vermesi iÃ§in uyarÄ± olarak bÃ¶lgeye sevk edilmiÅŸti. Kuzey Kore ise ABD'yi, bu uÃ§ak gemisini batÄ±rmakla tehdit etmiÅŸti.

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Ä°lgili Konular Japonya ABD
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