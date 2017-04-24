13:38, 24 Nisan 2017 Pazartesi

ABD Savunma BakanÄ± Mattis Afganistan'da





Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'e sÃ¼rpriz ziyarette bulunan ABD Savunma BakanÄ± EÅŸref Gani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'e sÃ¼rpriz ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi. Mattis'in Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani ve Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Abdullah Abdullah ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra Ã¼lkedeki ABD birliklerini ziyaret etmesi bekleniyor. Mattis'in Afgan yetkilileriyle yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde gÃ¼venlik ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi.

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