DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

13:53, 24 Nisan 2017 Pazartesi

"KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu kampanyadaymÄ±ÅŸ gibi algÄ± operasyonunda"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ,Â TRT Haber'de gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu, sorularÄ± cevapladÄ±.Â

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'a,Â CHP'ninÂ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin DanÄ±ÅŸtaya yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun ardÄ±ndan kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla "hakimleri baskÄ± altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±" yorumlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. "Bu konuda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?" sorusu Ã¼zerine BozdaÄŸ, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n anayasa ve yasalarda yer alan hÃ¼kÃ¼mleri hatÄ±rlatmaktan ibaret olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

CHP'nin, "AnayasanÄ±n aÃ§Ä±k hÃ¼kmÃ¼ne raÄŸmen hiÃ§bir merciye baÅŸvurulamaz" kuralÄ±nÄ± Ã§iÄŸnediÄŸini belirten BozdaÄŸ, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"(Anayasa Mahkemesine gideceÄŸiz) diyorlar, sonra vazgeÃ§iyorlar DanÄ±ÅŸtaya gidiyorlar. 'AÄ°HM'e kadar gideceÄŸiz' diyorlar, haksÄ±z olduklarÄ± halde toplumu aldatarak ve bilerek yalan sÃ¶yleyerek bir algÄ± operasyonu yapÄ±yorlar. 'Anayasa ve mahkemelerin kararlarÄ± Ã§ok aÃ§Ä±k' diye benim bunlara cevap vermem vazifemdir. Ben ÅŸu anda mahkemelere cevap vermiyorum. Ana muhalefet partisinin bu konuda konuÅŸan sÃ¶zcÃ¼lerine aÃ§Ä±klama yapan yetkililerine cevap veriyorum. Siz bu yola baÅŸvuruyorsunuz ama mahkemelerin yapacaÄŸÄ± bir ÅŸey yok. Bunu anlamak iÃ§in Adalet BakanÄ± ve hukukÃ§u olmaya gerek yok."

"KILIÃ‡DAROÄžLU KAMPANYADAYMIÅž GÄ°BÄ° DEVAM EDÄ°YOR"

BozdaÄŸ,Â CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun dÃ¼n Mecliste 23 Nisan Ã–zel Oturumu'nda, 16 Nisan halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±na yÃ¶nelik konuÅŸmasÄ±na ve ardÄ±ndan yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalara da deÄŸindi. BozdaÄŸ, "SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu seÃ§im meydanlarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§arpÄ±tmanÄ±n bir devamÄ±nÄ± dÃ¼n parlamentoda yaptÄ± ve bir kÄ±smÄ±nÄ± da yalan katarak yaptÄ±. SeÃ§im propagandasÄ± bitti, seÃ§im bitti. Halk tercihini yaptÄ±, TÃ¼rkiye'nin parlamenter sistemini deÄŸiÅŸtirdi. Yerine cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini kabul etti. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hala kampanyadaymÄ±ÅŸ gibi devam ediyor. Sanki yarÄ±n oylama var da vatandaÅŸ yarÄ±n oy kullanacakmÄ±ÅŸ gibi algÄ± operasyonuna devam ediyor." diye konuÅŸtu.

YSK'NIN DAHA Ã–NCE VERDÄ°ÄžÄ° KARARLARÂ

CHP'nin itirazÄ±nÄ±n kabul edilerek mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erliliÄŸine hÃ¼kmedildiÄŸini kaydeden BozdaÄŸ, HDP'nin de benzer bir baÅŸvuruda bulunduÄŸunu anlattÄ±. BozdaÄŸ ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ben soruyorum CHP'ye; 2010'dan Ã¶nce kanun deÄŸiÅŸik, 2010'dan sonra kanun baÅŸka oldu. 2010'dan Ã¶nce kanun deÄŸiÅŸikti ve YSK'nÄ±n 2010'dan Ã¶nce verdiÄŸi kararlar doÄŸruydu da '2010'dan sonra kanun deÄŸiÅŸti, YSK'nÄ±n verdiÄŸi kararlar doÄŸru deÄŸil' diyorsanÄ±z siz 2015 seÃ§imlerinden sonra niye bÃ¶yle bir mÃ¼racaat yaptÄ±nÄ±z da mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli olmasÄ±nÄ± istediniz? Kanun yine aynÄ± kanun. Hem CHP hem de HDP bunlarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorlar. Kararlar veriliyor. OnlarÄ±n iddia ettiÄŸi oylarÄ±n tamamÄ± da geÃ§erli sayÄ±lÄ±yor. AK Parti ve kamuoyu bunu tartÄ±ÅŸmadÄ±. 'MÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy geÃ§erliydi de ÅŸimdi geÃ§ersiz hale getirildi' diye bir kural yok. Eskiden de Ã§ift mÃ¼hÃ¼r aranÄ±yor ÅŸimdi de Ã§ift mÃ¼hÃ¼r aranÄ±yor. 2010'dan Ã¶nceki kanun maddesi hÃ¼kmÃ¼ ile 2010'dan sonraki kanun maddesi hÃ¼kmÃ¼ Ã¶z itibariyle aynÄ±dÄ±r aradaki fark mÃ¼hrÃ¼ vuranÄ±n kim olduÄŸunun aÃ§Ä±k yazÄ±lmasÄ±ndan ibarettir."