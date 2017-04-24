DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ,Â TRT Haber'de gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu, sorularÄ± cevapladÄ±.Â
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'a,Â CHP'ninÂ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin DanÄ±ÅŸtaya yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun ardÄ±ndan kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla "hakimleri baskÄ± altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±" yorumlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. "Bu konuda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?" sorusu Ã¼zerine BozdaÄŸ, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n anayasa ve yasalarda yer alan hÃ¼kÃ¼mleri hatÄ±rlatmaktan ibaret olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
CHP'nin, "AnayasanÄ±n aÃ§Ä±k hÃ¼kmÃ¼ne raÄŸmen hiÃ§bir merciye baÅŸvurulamaz" kuralÄ±nÄ± Ã§iÄŸnediÄŸini belirten BozdaÄŸ, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"(Anayasa Mahkemesine gideceÄŸiz) diyorlar, sonra vazgeÃ§iyorlar DanÄ±ÅŸtaya gidiyorlar. 'AÄ°HM'e kadar gideceÄŸiz' diyorlar, haksÄ±z olduklarÄ± halde toplumu aldatarak ve bilerek yalan sÃ¶yleyerek bir algÄ± operasyonu yapÄ±yorlar. 'Anayasa ve mahkemelerin kararlarÄ± Ã§ok aÃ§Ä±k' diye benim bunlara cevap vermem vazifemdir. Ben ÅŸu anda mahkemelere cevap vermiyorum. Ana muhalefet partisinin bu konuda konuÅŸan sÃ¶zcÃ¼lerine aÃ§Ä±klama yapan yetkililerine cevap veriyorum. Siz bu yola baÅŸvuruyorsunuz ama mahkemelerin yapacaÄŸÄ± bir ÅŸey yok. Bunu anlamak iÃ§in Adalet BakanÄ± ve hukukÃ§u olmaya gerek yok."
BozdaÄŸ,Â CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun dÃ¼n Mecliste 23 Nisan Ã–zel Oturumu'nda, 16 Nisan halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±na yÃ¶nelik konuÅŸmasÄ±na ve ardÄ±ndan yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalara da deÄŸindi. BozdaÄŸ, "SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu seÃ§im meydanlarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§arpÄ±tmanÄ±n bir devamÄ±nÄ± dÃ¼n parlamentoda yaptÄ± ve bir kÄ±smÄ±nÄ± da yalan katarak yaptÄ±. SeÃ§im propagandasÄ± bitti, seÃ§im bitti. Halk tercihini yaptÄ±, TÃ¼rkiye'nin parlamenter sistemini deÄŸiÅŸtirdi. Yerine cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini kabul etti. SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hala kampanyadaymÄ±ÅŸ gibi devam ediyor. Sanki yarÄ±n oylama var da vatandaÅŸ yarÄ±n oy kullanacakmÄ±ÅŸ gibi algÄ± operasyonuna devam ediyor." diye konuÅŸtu.
CHP'nin itirazÄ±nÄ±n kabul edilerek mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erliliÄŸine hÃ¼kmedildiÄŸini kaydeden BozdaÄŸ, HDP'nin de benzer bir baÅŸvuruda bulunduÄŸunu anlattÄ±. BozdaÄŸ ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ben soruyorum CHP'ye; 2010'dan Ã¶nce kanun deÄŸiÅŸik, 2010'dan sonra kanun baÅŸka oldu. 2010'dan Ã¶nce kanun deÄŸiÅŸikti ve YSK'nÄ±n 2010'dan Ã¶nce verdiÄŸi kararlar doÄŸruydu da '2010'dan sonra kanun deÄŸiÅŸti, YSK'nÄ±n verdiÄŸi kararlar doÄŸru deÄŸil' diyorsanÄ±z siz 2015 seÃ§imlerinden sonra niye bÃ¶yle bir mÃ¼racaat yaptÄ±nÄ±z da mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n geÃ§erli olmasÄ±nÄ± istediniz? Kanun yine aynÄ± kanun. Hem CHP hem de HDP bunlarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorlar. Kararlar veriliyor. OnlarÄ±n iddia ettiÄŸi oylarÄ±n tamamÄ± da geÃ§erli sayÄ±lÄ±yor. AK Parti ve kamuoyu bunu tartÄ±ÅŸmadÄ±. 'MÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy geÃ§erliydi de ÅŸimdi geÃ§ersiz hale getirildi' diye bir kural yok. Eskiden de Ã§ift mÃ¼hÃ¼r aranÄ±yor ÅŸimdi de Ã§ift mÃ¼hÃ¼r aranÄ±yor. 2010'dan Ã¶nceki kanun maddesi hÃ¼kmÃ¼ ile 2010'dan sonraki kanun maddesi hÃ¼kmÃ¼ Ã¶z itibariyle aynÄ±dÄ±r aradaki fark mÃ¼hrÃ¼ vuranÄ±n kim olduÄŸunun aÃ§Ä±k yazÄ±lmasÄ±ndan ibarettir."
Hrant Dink cinayeti soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda FETÃ– elebaÅŸÄ±sÄ± GÃ¼len, eski savcÄ± Ã–z, kapatÄ±lan Zaman gazetesinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni DumanlÄ±, gazeteciler Arslan ve GÃ¼n'Ã¼n de bulunduÄŸu 51 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
Ege Denizi'nde Midilli aÃ§Ä±klarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan Ã–zel Oturumu'ndaki sÃ¶zlerini eleÅŸtirerek "SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hala kampanyadaymÄ±ÅŸ gibi devam ediyor. Sani vatandaÅŸ yarÄ±n oy kullanacakmÄ±ÅŸ gibi algÄ± operasyonuna devam ediyor" dedi
ElazÄ±ÄŸ'da bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi.
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, 3,59'un altÄ±na gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alÄ±cÄ± buluyor
Taksim'de 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±na Bakan Soylu'dan izin Ã§Ä±kmadÄ±
TÃ¼rkiye genelinde martta 128 bin 923 konut satÄ±ldÄ±. GeÃ§en ay satÄ±lan konut sayÄ±sÄ±, bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 27, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ise yÃ¼zde 10 artÄ±ÅŸ kaydetti.
GÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayan altÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, 146,9 lira ile yaklaÅŸÄ±k 3 haftanÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rdÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "RuslarÄ±n TÃ¼rkiye'deki vizesiz kalma sÃ¼resini 60 gÃ¼nden 90 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±yoruz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FransÄ±z siyaset bilimci Defarges hakkÄ±nda, televizyon programÄ±nda kendisine yÃ¶nelik ifadeleri nedeniyle "CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikaste azmettirmek"ten suÃ§ duyurusunda bulundu
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla yurt geneli ve Balkanlarda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerde saf tuttu
Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda internet hatlarÄ±ndan kaynaklÄ± sorun nedeniyle duran geÃ§iÅŸler yeniden baÅŸladÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ikinci duruÅŸma...
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli ve AdÄ±yaman'da fÄ±rtÄ±na, buzlanma ve don bekleniyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅžÄ±rnak ve DiyarbakÄ±r'da ÅŸehit olan askerlerin ailelerine taziye dileklerini iletti
Taze Kitap YayÄ±n YÃ¶netmeni Sevde, "AslÄ±nda kitabÄ±n iÃ§ine girmek gibi bir ÅŸey olacak bu ÅŸenlik. 'Taze Kitap', yerli Ã§ocuk edebiyatÄ±na kafa yoran ve bunun iÃ§in emek harcayan bir yayÄ±nevi. Ä°nsanlarÄ±n Ã§ocuk edebiyatÄ±, Ã§ocuk kitaplarÄ± ve Ã§ocuk kitapÃ§Ä±larÄ±ndan haberdar olmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz" dedi